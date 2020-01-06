شكرا لقرائتكم مفاجأة.. فايلر يرفض التعاقد مع أحمد حجازي "مش محتاجه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فكرة التعاقد مع المدافع الدولي احمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عكس المزاعم التي أكدت دخول القلعة الحمراء مفاوضات مع اللاعب لسد العجز في دفاعات القلعة الحمراء.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن اللاعب الدولي المصري ليس ضمن اهتمامات القلعة الحمراء وأن ما أذيع بشأن دخول الفريق في مفاوضات مع اللاعب، مشدداً على أن المدرب السويسري أكد لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رغبته في التعاقد مع مهاجم فقط خلال الفترة الحالية وعدم حاجته الى مدافعين خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة وأن الفريق ليس بحاجة الي مدافعين وفقاً لرؤية المدرب ما جعل إدارة النادي تغلق الملف نهائياً وفقاً لتحديد الاختصاصات التي يتمتع بها فايلر.

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ويسعى النادي الأهلي الى حسم عدد من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة في ظل الحاجة الماسة لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم سوبر في إطار مساعي القلعة الحمراء للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ينافس فيها بكل قوة.

ويرتبط أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون بالانتقال الى الدوري السعودية من بوابة اتحاد جدة حيث رصدت تقارير صحفية هناك رغبة النادي الشهير في اتمام التعاقد مع المدافع الشهير خلال الفترة الحالية في ظل توتر العلاقة مع مدربه الحالي في النادي الإنجليزي.

ويبحث النادي الأهلي عن صفقة بديلة خلال الفترة الحالية لتعويض الإخفاق في التعاقد مع بيلسينج إيليكي حيث يأمل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في الوصول الى اللاعب المراد التعاقد معه خاصة وأن المدير الفني رفض فكرة استمرار وليد أزارو مهاجم الفريق، أو القناعة بتواجد مروان محسن خلال الفترة المقبلة والاكتفاء به حتى نهاية الموسم المقبل.