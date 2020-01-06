شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يحتفل بزفافه وينضم لرحلة الأهلى بعد ساعات قليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل مساء غد الاثنين نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أحمد الشيخ بحفل زفافه بأحد فنادق القاهرة بحضور زملائه بالفريق قبل ساعات من رحلة الفريق إلى زيمبابوي لخوض مباراته المقبلة ضد بلاتينيوم في الجولة الرابعة من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وحدد النادي الأهلي فجر الثلاثاء المقبل موعدا للسفر إلى زيمبابوى استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجارى، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصرى محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.

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وأبلغ اللاعب الشاب الجهاز الفني استعداده للسفر مع بعثة الفريق لزيمبابوي عقب حفل زفافه بساعات قليلة وهو الأمر الذى استجاب له المدير الفني، فيما طلب رينيه فايلر اقتصار حضور اللاعبين على التهنئة وعدم السهر حتى ساعات الصباح التالي خوفاً من الإرهاق خاصة وأن رحلة الفريق سيتخللها ترانزيت في العاصمة هيراري، وعدد ساعات طيران طويلة ما سيجعل مهمة المدير الفني صعبة في إعداد اللاعبين للمباراة المرتقبة.

ويسعى اللاعب الموهوب إلى استمرار حالة الثقة التي بدأت تظهر مع رينيه فايلر خلال الفترة الحالية ومشاركته شبه المستمرة في تشكيلة القلعة الحمراء حيث يأمل اللاعب من الجهاز الفني الاعتماد عليه بشكل دائم خلال الفترة المقبلة، بهدف الخروج من حلة التجميد، التى عانى منها خلال الفترة الماضية وأدت إلى خروجه من اهتمامات المدرب ووضعه ضمن المرشحين للرحيل قبل التأكيد على رغبتهم في استمراره خلال الفترة المقبلة.