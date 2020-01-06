شكرا لقرائتكم جون واتارا حكما للمصري وبيراميدز في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني أحمد موجوي ، بينما أسندت مهام منسق عام المباراة إلى فيكتور لورانس لوال من جنوب السودان ، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.
الجدير بالذكر أن المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من يناير وذلك على ستاد 30 يونيو بالقاهرة.
كانت مباراة الجولة الثالثة التى أقيمت بين المصرى وبيراميدز فى الجولة الثالثة للبطولة نفسها قد انتهت لصالح ابناء بيراميدز بهدفين مقابل هدف .
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