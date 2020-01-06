شكرا لقرائتكم وفد زيسكو يصل القاهرة فجر الاثنين لترتيب استقبال بعثة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع زيسكو الزامبي الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة التي تضم معه وزيسكو كلا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي، برصيد ٤ نقاط.
وكلف مجلس إدارة الزمالك، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي باستقبال الوفد الزامبي.
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