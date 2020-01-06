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وفد زيسكو يصل القاهرة فجر الاثنين لترتيب استقبال بعثة الفريق

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جدة - عمرو شويل يصل في الواحدة والنصف فجر غد الإثنين  وفد من نادي زيسكو بطل زامبيا  لتجهيز الاستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التي ستصل إلى القاهرة فجر الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة الزمالك الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع زيسكو الزامبي الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

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 ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة التي تضم معه وزيسكو كلا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي، برصيد ٤ نقاط.

 

 وكلف مجلس إدارة الزمالك، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي باستقبال الوفد الزامبي.

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