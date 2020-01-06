شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفي بعبد الواحد السيد كأكثر قائد حاملاً للبطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفى الموقع الرسمي لنادي الزمالك بحارس مرماه السابق عيد الواحد السيد، كأكثر كابتن للفريق احرازاً للبطولات و كأكثر لاعب شارك في مباريات مع الأبيض. و كتب صفحة الزمالك الرسمية :" عبد الواحد السيد هو القائد التاريخي لنادي الزمالك الأكثر حصولاً على الألقاب برصيد ١٧ بطولة والأكثر مشاركة في المباريات في مختلف البطولات". Advertisements و حقق عبد الواحد السيد العديد من البطولات مع الزمالك أبرزها دوري ابطال افريقيا و الدوري المصري و السوبر الافريقي و السوبر المصري، و أخر بطولاته مع الزمالك كانت كأس مصر موسم 2014 عندما توج الفريق به بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف أحرزه حازم امام في الدقائق الاخيره من عمر المباراة.

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