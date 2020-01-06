شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي الأولمبي يواصل استعداداته لكأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاود المنتخب تحت 23 عامًا تدريباته استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وذلك بعد المباراة الودية أمام منتخب تايلاند والفترة الحرة للاعبين يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأجرى الأخضر حصته التدريبية تحت إشراف المدرب سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل تكتيكي دفاعي، أعقبه مران دفاع المنطقة والتحولات الهجومية.

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وشهدت الحصة التدريبية التحاق لاعب خط الوسط أيمن الخليف بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي أجراه خلال الأيام الماضية برفقة الجهاز الطبي، وذلك في أعقاب تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية الداخلية للساق لليمنى.

ويواصل المنتخب السعودي يوم الاثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الخميس المقبل في افتتاحية مبارياتهما ضمن البطولة الآسيوية.

يُذكر أن المرحلة الرابعة من برنامج المنتخب الوطني الإعدادي لكأس آسيا والتي اختتمت يوم الجمعة الماضي، انطلقت في الخامس عشر من ديسمبر الماضي في الرياض ولمدة أربعة أيام، أعقب ذلك الانتقال لماليزيا حتى الأول من شهر يناير الجاري الذي انتقل فيه الأخضر لاستكمال الاعداد قبل بدء منافسات البطولة.