شكرا لقرائتكم بالوتيلي: يتعين على مشجعي لاتسيو أن "يخجلوا" من أنفسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا أنه يتعين على مشجعي لاتسيو أن يخجلوا من أنفسهم بسبب ما وجهوه له من إهانات خلال مباراة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وكتب بالوتيلي على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي: إلى مشجعي لاتسيو الذين كانوا بالاستاد اليوم.. عار عليكم. ثم أضاف وسم (ارفضوا العنصرية) رغم أنه لم يذكر إن كانت الإهانات عنصرية أم لا.

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وأحرز بالوتيلي هدف فريقه الذي خسر 2-1 على أرضه واشتكي مرتين لحكم المباراة بسبب هذه الإهانات خلال الشوط الأول وقالت وسائل إعلام إيطالية إن إدارة الاستاد طلبت من مشجعي لاتسيو أن يتوقفوا عن الإهانة.

وابتليت الكرة الإيطالية بالإساءات العنصرية وسبق وتعرض بالوتيلي (29 عاما)، المولود في صقلية لأبويين من غانا قبل عرضه للتبني في الثالثة من عمره، لمثل هذه الإهانات خلال مسيرته الرياضية.

وفي نوفمبر الماضي هدد اللاعب الايطالي بالخروج من الملعب احتجاجا على إساءة عنصرية وجهها إليه الجمهور خلال مباراة في فيرونا.