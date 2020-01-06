العبدولي: التعاون صعّب الأمور على دبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جمعة العبدولي، مدير فريق دبا الفجيرة، إن فوز النواخذة على التعاون مستحق، وذكر أنه كان مهماً لجهة أنه أبقى الفريق في المقدمة وأوضح: كالعادة لم تكن المباراة سهلة، ولولا أننا نجحنا في التسجيل مبكراً ربما لكانت النتيجة مختلفة، وأتم: أضفنا هدفين آخرين قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حدث نوع من التراخي، ومع ذلك سجلنا الهدف الرابع، ويجب الإشارة إلى أن التعاون وجد فرصاً في اللقاء، وشكل خطورة على مرمانا.

واعتبر العبدولي أن الفوز له بعد معنوي قبل مباراة الفريق المقبلة أمام دبا الحصن، والتي قال إنها ستكون صعبة جداً ونتيجتها مؤثرة في مستقبل صراع الصعود.