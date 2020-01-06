فوز الظفرة وخورفكان على الحصن ومليحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت مباريات دوري الشباب لكرة قدم الصالات التي تلعب هذا الموسم بنظام التجمع وستكون كل جولة بإحدى صالات الفرق الخمسة المشاركة في البطولة بإشراف كامل من اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.

وكانت الجولة الافتتاحية، أقيمت في صالة بينونة في منطقة الظفرة ولعبت مبارياتها بحضور شهاب العوضي، عضو اللجنة التنفيذية ومشرف عام مسابقات فئة الشباب والمراحل السنية ومرشد خلفان المرر، المدير التنفيذي لشركة الظفرة للألعاب الرياضية، وحسن عباس الحمادي، مشرف كرة قدم الصالات في نادي الظفرة، وأسفرت نتائج مباراتي الجولة الافتتاحية، أمس الأول، عن فوز خورفكان على مليحة بهدف من توقيع خلفان عبدالله خلفان والظفرة صاحب الأرض والجمهور على دبا الحصن 3-1، وافتتح عبدالله راشد التسجيل للحصن ورد عليه ميجويل كينجي بالتعادل 1-1، وأضاف ماجد يوسف الهدف الثاني وكان الثالث من إمضاء يوسف سيف سليمان.

وتوجه شهاب العوضي، رئيس اللجنة المنظمة ومشرف عام مسابقات الشباب والمراحل السنية بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وشكر جهود نادي الظفرة في استضافة الجولة الافتتاحية، وقال إن نادي الظفرة سخر كل إمكاناته وهيأ كل الظروف لتقديم استضافة مميزة ورائعة للجولة الأولى، وأشاد بجهود مرشد خلفان المرر وحسن الحمادي، على ترحيبهم الكبير بالفرق التي شاركت في الجولة الأولى.

واستطرد: ثقتنا كبيرة في جميع الأندية المشاركة في التباري من أجل توفير وتقديم أجمل استضافة لجولات دوري الشباب الذي يعد من المسابقات المهمة للعبة كونها تؤسس لبناء قاعدة سنية للعبة تفرخ اللاعبين الشباب للمنتخبات والأندية.

كما أشاد بجهود فريق العمل في مسابقات دوري الشباب، وأعلن أن الجولة الثانية ستكون في ضيافة نادي دبا الحصن.