شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي يواصل تحضيراته لانطلاق كأس آسيا تحت 23 سنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخب الإمارات الأولمبي تحضيراته في العاصمة بانكوك استعداداً لمواجهته الأولى في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة أمام منتخب فيتنام يوم الجمعة المقبل لحساب المجموعة الرابعة التي تضم كذلك منتخبي كوريا الشمالية والأردن.

ويؤدي منتخبنا تدريباته تحت قيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا وجهازه المعاون بمشاركة كافة اللاعبين الذين تم ضمهم للقائمة وهم: حمدان ناصر البارود، ماجد راشد المحرزي (اتحاد كلباء) خالد إبراهيم، محمد راشد الحمادي، خالد عبدالرحمن (بني ياس)، عبدالله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن العامري (الجزيرة) ماجد سرور (الشارقة)، خلفان النوبي، محمد جمعة، عيد خميس عيد (شباب الأهلي) فلاح وليد، محمد شاكر، يحيى نادر،علي عيد (العين) جاسم يعقوب، سعيد سويدان (النصر) عبدالله أنور، محمد الشامسي، طحنون الزعابي، يحيى الغساني (الوحدة) فارس خليل، علي صالح، عبدالرحمن صالح (الوصل).

ويخوض منتخبنا غداً الثلاثاء مباراة ودية أمام أحد الأندية التايلاندية في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني لتطبيق طريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه في المواجهة الأولى بالنهائيات أمام منتخب فيتنام، وكذلك الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين الذين يؤدون تدريباتهم بكل حيوية ونشاط.

ويحرص غانم مبارك الهاجري عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على التحدث مع اللاعبين بشكل يومي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل خلال هذه الفترة والاستفادة من الحصص التدريبية واتباع تعليمات الجهاز الفني والإداري.

مستوى مشرف

من جهته، أبدى علي صالح لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، تفاؤله بمشوار المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، مؤكداً أن الجميع حريص على تقديم مستوى يعكس تطور الكرة الإماراتية.

وأشار علي صالح إلى أن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه المنتخب حالياً بالعاصمة التايلاندية بانكوك، سيسهم في تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة لخوض المباريات، حيث تسير التحضيرات بصورة جيدة وتسود المعسكر أجواء رائعة، مشيداً بالجهد الكبير الذي يبذله الجهازان الفني والإداري للمنتخب.

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ووعد صالح بتقديم كل ما يملك مع بقية زملائه من أجل تحقيق تطلعات عشاق كرة القدم الإماراتية، مؤكداً حرص جميع اللاعبين على الاستفادة من المعسكر للوصول إلى أعلى مراحل الجاهزية في الجانبين الفني والبدني قبل انطلاقة البطولة.

وأعرب اللاعب الشاب عن تطلعه لتقديم مستوى مميز مع المنتخب في نهائيات كأس آسيا، مشيراً إلى أن المنتخب الأولمبي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، كما لا تنقصه الخبرة بوجود عدد من العناصر التي سبق لها المشاركة مع المنتخب الوطني الأول في الفترات السابقة.

وتحدث علي صالح عن المواجهات التي تنتظر المنتخب، وقال: «المجموعة تضم منتخبات قوية تسعى جميعها للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة وتتطلع للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، جميع المنتخبات تملك الطموح والدافع لمواصلة المشوار في التصفيات الحالية، وهو ما يجعلنا مطالبين بالعمل بقوة لتحقيق هدفنا بالتواجد في طوكيو 2020».

معنويات مرتفعة

وأكد محمد حسن الشامسي حارس مرمى نادي الوحدة ومنتخبنا الوطني الأولمبي، حرصه على تسخير الخبرات الميدانية الكبيرة التي حصل عليها من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول، لتسهم في تحقيق أفضل النتائج مع المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتمنى الشامسي أن يتمكن مع بقية زملائه اللاعبين من قيادة المنتخب لتحقيق نتائج تسعد الجماهير الإماراتية، وتمكن المنتخب من تحقيق هدفه الأهم بتحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، واعداً ببذل كل الجهد الممكن من أجل رفع راية كرة القدم الإماراتية. وأوضح الشامسي الذي احتفل بيوم ميلاده السبت، أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويبذلون جهداً مضاعفاً في التدريبات خلال التحضيرات التي تسبق المشاركة في النهائيات، حتى يكونوا في كامل الجاهزية لخوض غمار البطولة.

وتطرق الشامسي إلى المباريات المهمة التي تنتظر المنتخب في الأيام المقبلة، مشدداً على أهمية مباراة الافتتاح التي تجمع منتخبنا الأولمبي بنظيره الفيتنامي في العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، مبيناً أن المباراة تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها المواجهة الأولى للمنتخب في هذه المجموعة، مضيفاً أن تحقيق نتيجة إيجابية في الظهور الأول أمر مهم للغاية لأنه يسهم في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم مع انطلاقة التصفيات.

وذكر محمد الشامسي أن كل المباريات ستكون صعبة، لأن جميع المنتخبات ستكون حريصة على عدم التفريط في نتائج المباريات، وهو ما سيشعل المنافسة أكثر ويضع كل المنتخبات المشاركة أمام تحد كبير يتطلب المزيد من التركيز.