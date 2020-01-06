«ميادين» لحمدان بن راشد يتألق في السباق السادس بميدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

واصل مضمار ميدان العالمي سباقاته المتميزة والمثيرة، حيث انطلق أمس الأول السباق السادس ضمن سباقات الموسم 2019-2020، وهو خارج كرنفال كأس دبي العالمي، وتألف السباق من 7 أشواط خصصت جميعاً للخيول المهجنة الأصيلة، وشهد الحفل مشاركة 110 خيول تنافست فيما بينها على مجموع جوائز بلغت مليوناً و240 ألف درهم، برعاية مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول.

نال الجواد «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نجومية السباق، وتألق الجواد في سادس الأشواط على مسافة 1400 متر تكافؤ بقيادة كونور بيزلي وإشراف دووج واتسون، متفوقاً على «إمبورتانت ميشن»، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة ميكايل برزلونا، بفارق طول وربع طول، وبلغ زمن الفائز 1:25:19 دقيقة.

وسجل المدرب ساتيش سيمار ثلاثية في الحفل افتتحها «جود فايتر» لإسطبلات الرشيد في الشوط الثاني بقيادة ريتشارد مولن على مسافة 1200 متر بفئة المبتدئة، وتغلب على رفيقه في الإسطبل «ليك كوزواي» بفارق أنف، مكملاً السباق في زمن قدره 1:13:52 دقيقة، وواصل سيمار سيطرته على المركزين الأول والثاني في الشوط الثالث مباشرةً بعد ذلك بفوز «واي أوف ويزدوم» لسيد حشيش على نفس المسافة مؤكداً تفوقه هذا الموسم بفوز آخر، وحقق ابن «لونرو» هذا الإنجاز بقيادة تاج أوشيه وبفارق ثلاثة أرباع طول عن رفيقه في الإسطبل «سبيدي موف»، وبلغ زمن الفائز 1:10:80 دقيقة.

واختتم «إمورتلايزد» لإسطبلات البيرق ثلاثية سيمار في الشوط الرابع على مسافة 2200 متر تكافؤ، وقاده تاج أوشيه نحو الصدارة بفارق عنق عن «جلوريوس بويت» بإشراف سالم بن غدير وقيادة ميكايل برزلونا، وفي زمن قدره 2:20:82 دقيقة.

ونجح «فرانك كافكا» لسلطان علي في ظهوره الأول بالدولة في الشوط الخامس على مسافة 2000 متر تكافؤ، وافتتح بذلك رصيد كل من مدربه سايمون كريسفورد وفارسه جيمس دويل بالموسم، متفوقاً على «ويلفورد» بإشراف ساتيش سيمار وقيادة تاج أوشيه بفارق أربعة أطوال وربع طول، ليكشف كريسفورد بعد ذلك عن خطته لإشراك الجواد وهو من إنتاج جودلفين، في سباقات الكرنفال.

وتألق المدرب الإماراتي سالم بن غدير بإحرازه فوزين في الحفل، الأول جاء في الافتتاح عبر المهر الجديد «البتار» لفينيكس ثرابريدس في سباق المبتدئة على مسافة الميل بقيادة ميكايل برزلونا، وتغلب ابن «دباوي» على المرشح القوي «دارك ثندر» بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، بفارق ثلاثة أرباع طول في زمن قدره 1:37:20 دقيقة.

وفي الختام عاد سالم بن غدير مع «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم في سباق تكافؤ على مسافة الميل، ليواصل الجواد في طريقه نحو النجومية بتحقيقه ثالث فوز بالموسم، وضاعف رصيد الفارس ميكايل برزلونا في الحفل، وفاز على «ستراتون ستريت» بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، بفارق أربعة أطوال في زمن قدره 1:36:91 دقيقة.



البسطي وواتسون ودوبس يحتفظون بالصدارة



بعد نهاية السباق السادس على مضمار ميدان العالمي (بعيداً عن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي)، الذي جرى أمس الأول، احتفظ محمد خليفة البسطي بصدارة بطولة الملاك، حيث حلّ في القمة برصيد 4 بطولات.

وعلى صعيد بطولة المدربين، حلّ دووج واتسون في الصدارة برصيد 13 بطولة، وتلاه في المركز الثاني ساتيش سيمار وله 9 بطولات، وعلى صعيد بطولة الفرسان، جاء في القمة الجوكي باتريك دوبس وله 10 بطولات، ويليه كل من فرناندو جارا وكونور بيسلي ولكل منهما 4 بطولات.