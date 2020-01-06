شكرا لقرائتكم خبر عن أياكـس يشـرف علـى أكـاديميـة نـادي الشـارقـة لثـلاث سـنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

وقع نادي الشارقة ونادي أياكس أمستردام بطل هولندا اتفاق شراكة بين أكاديميتي الناديين تستمر لمدة 3 سنوات قادمة، يقوم خلالها النادي الهولندي الشهير بمركز التكوين لديه، والذي خرج أفضل اللاعبين في العالم، بالإشراف على أكاديمية نادي الشارقة.

أعلن الناديان الشراكة في مؤتمر صحفي باستاد الشارقة بسمنان، حضره الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة محسن مصبح، والرئيس التنفيذي لنادي أياكس أمستردام إدوين فان درسار.

وتعتبر الشراكة هي الأولى لنادي أياكس عبر مؤسسته (أكاديمية أياكس للتدريب) مع نادٍ في المنطقة العربية، بعد شراكات مع أندية عبر العالم، منها نادي جوانزهو الصيني، وساجان توسو باليابان، وسيدني الأسترالي، وغيرها من الأندية في جميع القارات.

تشمل اتفاقية الشراكة مسؤولية أكاديمية أياكس عن أكاديمية نادي الشارقة، عبر مدها بأطقم تدريب مقيم بالدولة، كما تكون مسؤولة عن جميع جوانب الأكاديمية من اكتشاف وتطوير المواهب والمساندة وغيرها.

وعن هذه الشراكة تحدث محسن مصبح قائلاً: «هذه خطوة مهمة جداً بالنسبة لنادي الشارقة، ويسرنا أن نعقد هذه الشراكة مع نادي أياكس أمستردام صاحب أفضل أكاديمية كرة قدم في العالم»، وأضاف مصبح، «هذه الخطوة تأتي ضمن مساعينا لتنفيذ رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والذي أشار في مرسوم تشكيل مجلس الإدارة إلى الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الرياضية والأندية الدولية للتطوير والمواكبة، وجاءت هذه الخطوة أيضاً بمتابعة ومباركة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة».

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تنمية وتطوير

وتابع: «نطمح من خلال ذلك إلى تنمية وتطوير أكاديمية كرة القدم في نادي الشارقة، من خلال تطبيق أفضل منهجيات التدريب وأفضل الممارسات العالمية؛ لبناء جيل مميز من لاعبي كرة القدم، وجعلهم قادة المستقبل الرياضيين».

وأشار مصبح إلى أنَّ من أهداف المشروع والتي تجد اهتماماً مباشراً من محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس الإدارة، تطويرَ قدرات المدربين الإماراتيين من خلال الاحتكاك المباشر مع المدربين الذين سيأتون من نادي أياكس، والاستفادة من خبراتهم في خلق كادر وطني عريض يقوم بأعباء التدريب والتطوير في المستقبل.

ومن جانبه تحدث المدير التنفيذي لنادي أياكس إدوين فان درسار، واصفاً الخطوة بالمهمة، معبراً عن سعادته بإتمام هذا الاتفاق الذي سمح لهم بتوسيع شبكتهم في العالم وقال: «سعداء بتواجدنا هنا وزيادة شبكتنا في العالم بانضمام نادي الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي، هذا النادي حافظ على مستوى مميز منذ الموسم الماضي، وهو يحتل المركز الثاني في الدوري حتى هذه اللحظة، مدافعاً بقوة عن لقبه».

وتابع، «في مجال الأكاديميات وجدنا أرضية وتفاهماً مشتركاً بيننا وبينهم، عبر أكاديمية أياكس للتدريب، وسّعنا نشاطنا في السنوات الأخيرة في تشارك المعرفة عبر العالم، وعبر سمعتنا الجيدة تمكنّا من الوصول إلى شركاء جيدين لنا ومنسجمين مع رؤيتنا».

ختم فان درسار حديثه مشيداً بنادي الشارقة، وقال: نحن مقتنعون أننا وجدنا شريكاً مميزاً مثل نادي الشارقة، ونأمل في النهاية أن يستفيد فريقنا الأول لكرة القدم من هذا التعاون اللصيق بين الناديين.

أجاب فان درسار عن أسئلة الصحفيين بعد المؤتمر، منوهاً بسياسة ناديه في صناعة النجوم وليس في شرائهم، كما أكد استفادة ناديه من الشراكة مع نادي الشارقة بنشر معارفهم كنادٍ يهتم بالنشء ليكونوا قادة، وليس مجرد لاعبي كرة قدم، مشدداً على أن سياسة نادي أياكس هي استمرار النجاح.