برشلونة بطل الشتاء بفرحة منقوصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سقط برشلونة في فخ التعادل على أرض جاره اللدود ومتذيل الترتيب إسبانيول 2-2، فلحق به غريمه ريال مدريد، الفائز في ملعب جاره العنيد خيتافي 3-صفر، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم في المرحلة التاسعة عشرة.

ورفع برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين رصيده إلى 40 نقطة بفارق هدفين عن ريال مدريد، ليتوج بلقب بطل الشتاء، وهو ما يعني لهواة الصدف التاريخية أن النادي الكتالوني قد يكون الأقرب للقب مع نهاية الدوري، لأنه في آخر 11 سنة توج ب«الليجا» حين أنهى دور الذهاب متصدراً.

لم يظهر برشلونة بالشكل المتوقع، إذ إن إسبانيول الأخير في الترتيب بقيادة مدربه الجديد أبيلاردو، الذي يطلق عليه في كتالونيا تسمية «الجار المزعج» لبرشلونة قدم مباراة كبيرة، وجعل الفريق الضيف الطرف الأضعف في الشوط الأول، ومن كرة ثابتة لمارك روكا، افتتح أصحاب الأرض التسجيل برأسية لاعب الوسط المخضرم دافيد لوبيز في شباك الحارس البديل البرازيلي نيتو الذي حل بديلاً لتيرشتيجن المصاب (23).

في الشوط الثاني، حاول مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي قلب المعادلة فدفع بلاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال بدلاً من الكرواتي ايفان راكيتيتش، وكان له ما أراد فنفض فريقه الغبار عن نفسه عندما اقتنص لويس سواريز هدفه الحادي عشر هذا الموسم بكرة طائرة جميلة إثر عرضية من الظهير جوردي ألبا ليعادل الأرقام (50).

وصنع سواريز الذي اختير أفضل لاعب في المباراة الهدف الثاني بحرفنة جميلة وعرضية قابلها فيدال برأسية قوية هزت شباك لوبيز اليائس (59). وكان نصيب سواريز 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة في آخر 10 أهداف لبرشلونة في الدوري، في الوقت الذي لم يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي بمستواه المعهود، وكان أحد أسوأ لاعبي فريقه.

وفي وقت كان برشلونة يبحث عن هدف ثالث، طُرد لاعب وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ لنيله انذاراً ثانياً (75)، ليستغل إسبانيول الموقف ويضغط بقوة ويسجل التعادل عبر البديل الصيني الدولي بوو لي عندما انسل وراء الدفاع وسدد أرضية إلى يمين نيتو ليصبح أول لاعب صيني يسجل في شباك برشلونة في مختلف المسابقات (88).

إشادة صينية

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ووجد بوو لي الذي سجل هدف التعادل حفاوة كبيرة في وسائل إعلام بلاده، وتداول ملايين المستخدمين ما حققه المهاجم الدولي الصيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما منها «ويبو» الموازي لتويتر في الصين.

ورأت شبكة «سي جي تي أن» الصينية الرسمية أن ابن الثامنة والعشرين عاماً «دشن فصلاً جديداً في التاريخ، وبالنسبة إلى وو، كانت هذه أمسية ستبقى عالقة في ذاكرته لفترة طويلة».

وكان هذا الهدف الخامس لوو مع فريقه الإسباني منذ انضمامه إلى صفوفه في العام الماضي آتياً من شنجهاي سيبج.

في المقابل، ورغم صدارته فإن برشلونة يقدم موسماً سيئاً، ما زاد الضغوط على مدربه فالفيردي الذي تعرض لانتقادات لاذعة منذ الصيف بسبب النتائج المتذبذبة للفريق.

وحسب الإحصاءات فان برشلونة هذا الموسم وصل إلى أسوأ رقم له بالدوري الإسباني منذ موسم 2007-2008، وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن عدد النقاط الحالي (40 نقطة) هو الأسوأ للفريق عقب انتهاء الدور الأول منذ موسم 2007-2008، الذي خسر خلاله برشلونة اللقب لصالح ريال مدريد بفارق 8 نقاط، بعدما جمع البارسا 40 نقطة أيضًا مع نهاية النصف الأول من البطولة.

وكان ريال مدريد عاد من ملعب خيتافي بالفوز 3-صفر، رغم أن النتيجة الكبيرة لا تدل أبداً على المجريات، حيث فرض خيتافي، سابع الترتيب الذي خسر مرة يتيمة هذا الموسم على أرضه مباراة صعبة على رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خصوصاً في الشوط الأول حيث تألق حارسه البلجيكي تيبو كورتوا . وسجل المدافع رافائيل فاران هدفين، وأَضاف لوكا مودريتش الثالث، وقال المدرب زين الدين زيدان عن أداء فاران «أنا سعيد بادائه ومن الهام عندما يغيب سيرخيو راموس أن نملك قائداً ثانياً».

وتابع أتلتيكو مدريد صحوته، وأصبح ثالثاً بفارق الأهداف عن إشبيلية المتعادل مع بلباو، بفوزه الثالث توالياً على ضيفه ليفانتي 2-1، وسجل لأتلتيكو الأرجنتيني انخل كوريا والمدافع البرازيلي فيليبي.

رأي خبير

على خط آخر، ما زال الإيطالي المعتزل فابيو كابيللو يرتبط بنادي ريال مدريد بعلاقة وثيقة، بعدما سبق أن قاد الفريق الملكي مرتين وفاز معه مرتين بلقب «الليجا».

وعلق كابيللو على الوضع في الريال في ال18 شهراً الأخيرة التي شهدت استقالة زيدان المفاجئة بعد حصده 3 ألقاب أوروبية ثم رحيل كريستيانو رونالدو وحقبة لوبيتيجي القصيرة ثم سولاري قبل عودة زيدان لتدريب الفريق وقال: «رونالدو لاعب حاسم لأي فريق يلعب فيه، ريال مدريد عانى من وداعه وعندما تجهز بنزيمة لخلافته فقد الفريق القائد الفني والذهني».

وعن الويلزي جاريث بيل قال كابيللو: «بيل لاعب ذو إمكانيات مذهلة لكن أعتقد أن الكرة لم تعد لها الأولوية في حياته لذا تراه أحياناً مشتتاً، أحبه كثيرا فهو قوي وسريع ومثالي لإيقاع كرة القدم الحديثة لكن إذا كنت تريد أن تكون بطلاً عليك أن تكون 100 بالمئة من حيث التركيز والانتباه على حياتك الرياضية».

ويستعد الريال لموجهة مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا في دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، ويعلق كابيللو على اللقاء: «ستكون مباراة سوبر، شديدة التنافسية. سيتي لم يتعمد إهمال الدوري الإنجليزي لعيون أوروبا لكن هذا هو الحال الآن، كنت أتوقع بقاءه بطلاً في إنجلترا هذا الموسم، ولم أتوقع أن يوسع ليفربول الفارق كثيراً في الصدارة، سيتي لديه مشاكل حالياً لكن تفضيل مسابقة على أخرى لا يحصل في يناير/‏‏ كانون الثاني بل في ابريل/‏‏ نيسان».

وعما يستطيع فعله الريال في مواجهة سيتي في ال26 من فبراير/‏‏ شباط قال كابيللو: «ريال مدريد يجب أن يسمح لصغاره بالمشاركة 100 بالمئة في مباراة الذهاب مثل فينيسيوس إلى جانب راموس وبنزيمة الذي يبدو أنه استعاد تركيزه بعد رحيل رونالدو، لكن سيتي عليه توفير جهود أجويرو 100 بالمئة. دفاع سيتي ليس قوياً مثل هجومه، وعلى الريال الحرص على إقصاء سيتي في الإياب بالبرنابيو، هذا الملعب مثالي للهجمات في منطقة الجزاء».

ورغم اعتقاد كابيللو أن دفاع سيتي هش إلا أنه من المعجبين بمهارات الإنجليزي كايل ووكر ويقول: «ووكر قوي بدنياً وذهنياً ويركض كثيراً وأنا أحبه».