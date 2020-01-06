الدوخي: تألق المهاجمين عنوان الجولة الثامنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عمار الدوخي المحلل الفني إن الجولة الثامنة من دوري الأولى قلصت عدد الفرق المرشحة للصعود، وأوضح: أعتقد أن فريق العروبة أصبح خارج الحسابات.

وبالمقابل فمصفوت ما زال ضمن المرشحين لكن استمراره صعب لأن قائمته وإمكاناته محدودة في رأيي، وغالباً سيتقلص العدد مع اقتراب البطولة من نهايتها إلى خمسة فرق، هي الإمارات ودبا الفجيرة ودبا الحصن والحمرية والبطائح. وأضاف: الميركاتو سيكون له تأثير في نتائج الفرق، من يعرف كيف يتعامل مع هذه الفترة ويحدد احتياجاته بطريقة صحيحة ويختار لاعبين بمواصفات معينة سيتفوق بعد الميركاتو والعكس صحيح.

وأضاف: بالنسبة للجولة أعتقد أن فرق الإمارات ودبا الفجيرة والحمرية أكدت رغبتها الكبيرة في الصعود والاستمرار في المقدمة، والإمارات تحديداً أكثر الفرق تطوراً في البطولة وأرشحه بقوة للصعود أكثر من بقية الفرق، وحسب علمي أن لاعبين أجنبيين في طريقهما للفريق كدعم جديد لصفوفه، وهذا يؤكد الطموح الكبير للنادي والرغبة في العودة لدوري الخليج العربي، وبالنسبة لمسافي فالخسارة طبيعية ولا أعتقد أن التحكيم كان وراءها لأن مسافي خسر سبع مرات فهل كلها كانت بسبب التحكيم.

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وأضاف: صحيح أن ركلتي الجزاء مشكوك في صحتهما لكن الإمارات كان أفضل من مسافي في المباراة. وزاد: فوز دبا الفجيرة على التعاون منطقي، وفوز الحمرية على الذيد في تأكيد على استفادة هذا الفريق من الدروس فهو لم يستسلم ولم ييأس وسجل هدفاً في الدقيقة 98، وهو قلب الوضع، فالحمرية كان يستقبل أهدافاً في الدقائق الأخيرة، لكنه أصبح يسجل فيها حالياً.

ومضى: الذيد قدم مباراة جيدة وأهدر فرصاً وأعتقد أنه بحاجة إلى لاعب قناص، وبالنسبة للبطائح ففترة التوقف كانت مؤثرة جداً لأن الفريق وصل إلى قمة الجهوزية لكنه توقف مرتين،الأولى قبل لقاء كلباء في الكأس والثانية بعده بسبب برمجة دوري الأولى والتوقف دائماً يؤدي لنتائج سلبية، والشيء الآخر أن البطائح لفت إليه الأنظار وبالتالي فكل الفرق تلعب بقوة معه، أما مصفوت فبالطبع يستحق كل عبارات الإشادة وكلمات التقدير ولا بد أن نشد على يد مدربه عبدالغني الذي تغلب على الغيابات ولعب بمن حضر ومع ذلك حقق نتيجة إيجابية.واعتبر الدوخي أن فوز العربي على العروبة نقلة كبيرة في نتائج الفريق وتأكيد على القفزة في مستواه ويؤكد ما ذهب إليه في بداية الموسم أن العروبة لن يستطيع المنافسة وهو فريق جديد كلياً بعد أن غادر كل لاعبيه الأساسيين ومن الطبيعي أن يكون بحاجة لوقت كما أنه لم يوفق في الأجانب ولم يعوض رحيل عناصره.

وذكر الدوخي أن اللافت في الجولة تألق المهاجمين وقال إن خليل نصيب قاد الإمارات للفوز وكذلك فينيكيوس فيما سجل لوان في الجولة وكذلك المربوعي ووندرسون وسيلفا ومهاجمون آخرون، فيما استمر عثمان الهامور في تسجيل الأهداف وهو مدافع يملك حاسة التهديف لأنه سجل للمباراة الثانية توالياً.

ووصف الدوخي مباراة دبا الحصن ودبا الفجيرة المقبلة بأنها قمة القمم وسيكون لنتيجتها تأثير في الترتيب وفي وضعية الفريقين وفرق القمة بصورة عامة.