شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ينتزع الصدارة.. ودبا يشدد الخناق على الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

انتزع فريق الإمارات صدارة دوري الدرجة الأولى بفوزه على مسافي، فيما تراجع الحصن الغائب عن الجولة إلى المركز الثاني، وحافظ دبا الفجيرة على المركز الثالث بعد أن كسب مباراته مع التعاون، فيما تعادل البطائح مع مصفوت ليبقى رابعاً و«القناصة» في المركز الخامس، وخطف الحمرية فوزاً غالياً في مباراة مجنونة قربته أكثر من المقدمة.

حقق العربي من جهته انتصاراً كبيراً على العروبة الذي باتت حظوظه في المنافسة على الصعود ضعيفة جداً،وشهدت الجولة الثامنة نسبة جيدة من الأهداف، كما شهدت 23بطاقة صفراء وعرفت احتجاجاً على التحكيم خاصة في مباراة الإمارات ومسافي.

أضاف فريق الإمارات ثلاث نقاط لرصيده بفوزه على مسافي بثلاثية على ملعبه برأس الخيمة، ولعب العماني خليل نصيب مهاجم «الصقور» دوراً مهماً في النتيجة حيث سجل هدفين وارتكبت عليه ركلتا جزاء سجل من إحداهما فيما ترك الأخرى للبرازيلي سيلفا ورفع نصيب رصيده من الأهداف إلى أربعة.

وكان فوز فريق الإمارات متوقعاً عطفاً على مستوى منافسه والتطور الكبير في مستوى الصقور، بالمقابل في الفترة الأخيرة، ونجح الأخضر في تصدر المسابقة قبل فترة التوقف مستفيداً من غياب الحصن عن الجولة، ورفع الإمارات رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي مسافي من دون رصيد حيث قبل الفريق الخسارة السابعة توالياً واستمر في المركز الأخير.

بدوره، كسب دبا الفجيرة التعاون برباعية وحافظ على المركز الثالث بعد أن وصل إلى النقطة 16، وسجل البرازيلي فينيكيوس ثلاثة أهداف «هاتريك» في المواجهة وضعته في المركز الأول في سباق الهدافين برصيد ثمانية أهداف.

ولم يكن فوز النواخذة مفاجئاً، فقد كان مرشحاً للتفوق على ضيفه، فالمنافس عرف غيابات مؤثرة إلى جانب الفوارق الفنية أصلاً بين الطرفين واختلاف الدوافع، والفوز الذي حققه دبا هو الرابع للفريق في البطولة فيما تعتبر الخسارة السادسة للتعاون وبقي الفريق بنقطة وحيدة في المركز قبل الأخير.

وبملعب القناصة، أكد فريق مصفوت أنه رقم صعب في البطولة وأنه قادر على تحقيق نتائج جيدة بغض النظر عن المنافس، فالتعادل مع البطائح نتيجة جيدة وربما بحث المضيف عن افضل منها لكن في الأخير تعتبر النتيجة جيدة مع الوضع في الاعتبار أن المضيف كان متأخراً، قبل ان يسجل لاعبه حبيب هدف التعادل في الدقيقة 85، وفي المقابل النتيجة ليست جيدة بالنسبة للبطائح الساعي للصعود.

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ويبدو أن الفريق تأثر بفترة التوقف الطويلة وغياب لاعبين مهمين بسبب الإيقاف هما عيسى والبرازيلي اليكس، لكن العودة بنقطة من ملعب مصفوت أفضل من الخسارة، فالبطائح في الأخير بقي قريباً من فرق المقدمة برصيد 12نقطة في المركز الرابع ومصفوت الخامس وله 12نقطة أيضاً.ومضى الحمرية من جهته في طريق الانتصارات وسجل فوزه الثالث توالياً وجاء على حساب الذيد في مباراة مجنونة كادت تعصف بآمال العنابي على أرضه وأمام مناصريه، فصاحب الأرض تقدم عن طريق لوان في الدقيقة 33، وأدرك الذيد التعادل عن طريق الخطير المربوعي في الدقيقة 94، لكن المدافع الهداف عثمان الهامور سجل هدف الترجيح للحمرية في الدقيقة 98، وهو الهدف الأغلى في الجولة وبه اقترب الحمرية من المتصدرين ولو انه خسر الجولة لابتعد وضعفت حظوظه في المنافسة على الصعود.

وعلى الجانب الآخر، فشل الذيد في العودة لسكة الانتصارات وتلقى الخسارة الثالثة توالياً وكان قد خسر من مصفوت ثم الإمارات وأخيراً الحمرية وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثامن، ويلاحظ ان الفريق تراجعت نتائجه بعد الفوز على البطائح.

تألق العربي

وفي ملعب العروبة تألق العربي وحقق فوزاً مهماً على العروبة رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، وهذه النتيجة معنوية في المقام الأول، فالانتصار خارج الديار وعلى فريق مثل العروبة يعتبر دافعاً كبيراً إلى جانب أهميته في صراع تحسين المراكز.

أما العروبة فالمباراة تعد استمراراً لحالة التوهان التي يعيشها الفريق، فهو لا يسير في الاتجاه الصحيح وابتعد عن المنافسة على الصعود، فالفارق بينه وبين الإمارات المتصدر 13 نقطة، ومع دبا الحصن 12 نقطة، ومع دبا الفجيرة 11 نقطة.

وزادت المباراة ونتيجتها حالة الشك في قدرة العروبة على اقتحام المقدمة، لكن إدارة النادي تعمل على تدارك الموقف وهناك تعاقدات من العيار الثقيل في الطريق وتردد أن الفريق في طريقه لاتمام صفقة انتداب صانع ألعاب ومهاجمين أجنبيين سبق لهما اللعب بدوري الأولى قبل اكثر من عام إلى جانب لاعبين مواطنين.

الجولة التاسعة

وتنطلق الجولة التاسعة في السابع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري ويشهد اليوم الأول قمتين من العيار الثقيل حيث يستقبل دبا الحصن فريق دبا الفجيرة، فيما يستضيف البطائح فريق الإمارات، ويلتقي التعاون مع العروبة، ويوم السبت الثامن عشر من يناير تستكمل الجولة بمواجهتي مسافي والحمرية، والعربي والذيد.