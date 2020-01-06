شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان مدارس كرة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت المحطة الثانية لمهرجان مدارس كرة القدم لفرق الفئات العمرية من 7 إلى 8 سنوات، الذي أقيم للعام الثامن على التوالي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في أكاديمية نادي العين، بمشاركة 240 لاعباً من أندية أبوظبي الخمسة.
وأشاد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، بتواصل المهرجان وأهدافه للعام الثامن على التوالي، مبيناً أن المهرجان يقام ضمن خطط المجلس الطموحة للارتقاء بأكاديميات كرة القدم، ورفد مسيرتهم بالتجارب المهمة التي تساعد على تطوير المنظومة الكروية، وتدعم تقدمها وتفوقها في مختلف المسابقات الرسمية، متقدماً بالشكر والتقدير لأكاديمية وإدارة مدرسة نادي العين وجهودها المميزة في تنظيم المحطة الثانية للمهرجان الذي سجل مكتسبات مهمة، ومخرجات كبيرة تعزز الخطوات الاحترافية التي تتبناها الأندية.
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