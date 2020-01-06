تتويج الفائزين في الاستعراض الرملي بمهرجان ليوا الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر أبناء المملكة العربية السعودية على المراكز الأولى في منافسة الاستعراض الرملي لفئاته الثلاث (8 سلندر، 6 سلندر، والهايلوكس) ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020، والتي اختتمت أمس الأول وسط حضور جماهيري كبير من رواد المهرجان، واتسمت المنافسة بالندية والإثارة والقوة من جميع المتسابقين وزاد من حماسهم التجاوب الكبير من الحضور الذي تفاعل مع مجريات المنافسة منذ البداية وحتى لحظة النهاية.

وجاءت محاولات الاستعراض الرملي على تل مرعب، ومنحت اللجنة المنظمة لكل سيارة فرصة صعود التل والقيام بالحركات الاستعراضية بواقع محاولتين لكل سيارة في الفئات الثلاث، وفرضت لوائح المنافسة على كل سيارة القيام بحركات التقويس بالسيارة والجدعة أي الالتفاف بالسيارة مرة واحدة فوق رمال التل وأيضاً الوصول فوق التل، وحظيت هذه المحاولات بإعجاب الجمهور.

وبلغت المنافسة ذروتها في الاستعراض الرملي لفئة 8 سلندر في اليوم الثاني من المنافسة، وسط أجواء شبابية حماسية قوية، وتحدٍ مثير بين جميع المشاركين، وكان الفوز من نصيب، أبطال السعودية وحصد المتسابق بدر علي الحمد المركز الأول، فيما احتل فهد بن إبراهيم قاسم المركز الثاني، واحتل فيصل بن عبدالله اليوسف المركز الثالث، وجاء علي بكر ناصر البكر في المركز الرابع وحل عبدالعزيز محمد القرزعي في المركز الخامس.

وفي فئة ال6 سلندر حقق مهند بن سليمان العواد المركز الأول، واحتل غانم محمد النيادي المركز الثاني، وجاء سعيد سليمان النعيمي في المركز الثالث، واحتل حمد موسى البلوشي المركز الرابع، واكتفى سعيد بن خالد المزروعي بالمركز الخامس.

وفي فئة الهايلوكس انتزع سليمان بن صالح الأصقه المركز الأول، فيما احتل أحمد بن علي الحمد المركز الثاني، وجاء معاذ بن صالح النفيسة في المركز الثالث، ومحمد بن عبدالرحمن في المركز الرابع، عبدالله عطالله المزعل في المركز الخامس.

وتوج الفائزين في الفئات الثلاث، محمد راشد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، والمهندس مطر سالم المنصوري مدير نادي ليوا الرياضي، بتسليمهم الجوائز، حيث جرت مراسيم التتويج في أجواء احتفالية رائعة على خشبة مسرح مهرجان ليوا الدولي.

وتختتم اليوم بطولة الرماية في جولتها الثانية بتنظيم اللجنة العليا للمهرجان وإشراف نادي الظفرة للرماية.

وأطلقت بلدية الظفرة حملة للحفاظ على البيئة بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وشرطة ومستشفيات الظفرة وشركة أبوظبي للتوزيع، بهدف توعية جمهورالمهرجان بأهمية الحفاظ على البيئة الصحراوية.