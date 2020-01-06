«نيمار اليابان» قاهر زلزال القرن الـ 20



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح



لم يكن الياباني تاكومي مينامينو (24 عاماً) مهاجم ليفربول الجديد، واعياً لكارثة هانشين في يناير/ كانون الثاني 1995 فقد كان عمره يوماً واحداً عندما أودى ثاني أعنف زلزال بالقرن ال20 بحياة 6434 شخصاً في إقليم كوبي. واحتاج حي أوزميسانو، حيث ولد اللاعب، لإعادة بناء من جديد وتم بناء مرآب سيارات جديد بالقرب من منزل العائلة، وهناك تعلم لعب الكرة، وفي سن السابعة شاهد تاكومي أيقونته البرازيلي رونالدو، وهو يحصد جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 8 أهداف أهدوا لقب مونديال 2002 للبرازيل.

واستلهم تاكومي، وشقيقه كينتا، حب الكرة، وطوّرا مهاراتهما باللعب بين الأقماع التي كان يضعها والدهما في المرآب. كينتا لم ينجح في تحويل عشقه للكرة إلى مهنة، لكن بعد 10 سنوات بدأ تاكومي مسيرته في نادي سيريزيو أوساكا، حيث خلع عليه لقب «نيمار اليابان»، وعندما وقع تاكومي عقداً مع سالزبورج النمساوي في 2015 قال: «عندما أنجح في أن أكون نجماً مثل نيمار، سأتقبل الكنية بسعادة».

ومع كثرة الإصابات في فريق المدرب كلوب والجدول المزدحم لمتصدر الدوري الإنجليزي سيجد تاكومي حتماً فرصته لإظهار إمكاناته، سواء في الهجوم، أو هجوم الوسط، وسينجو من زلزال منافسيه كما نجا من زلزال هانشين.