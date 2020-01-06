الحساني: الصفارة منحازة للفريق الأقوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد جمال الحساني مدرب فريق مسافي حكم مباراة فريقه مع الإمارات واعتبر أنه السبب في خسارة الضيوف، وقال: ليس من السهل أن تلعب ضد الحكم، نعم لقد خسرنا أمام الحكم، مع احترامي لفريق الإمارات لكنه لولا الحكم لما فاز علينا، هناك ركلتا جزاء غير صحيحتين احتسبتا على فريقنا، ويبدو أن الحكام دائماً ينظرون إلى الجدول وينحازون لفرق المقدمة.

واستمر الحساني: أنا فخور بلاعبي مسافي وأرى أنهم أدوا وقاموا بعمل جيد، لكن القرارات التحكيمية كانت مؤثرة.

وتابع الحساني انتقاده للتحكيم عبر حسابه في « تويتر» وكتب: مايحدث في دوري الدرجة الأولى من مهازل تحكيمية يجب عدم السكوت عنه..معقولة في حكام لا ذمة ولا ضمير.

وأعتبر الحساني ان دوري الدرجة الأولى أصبح للتجارب، وقال«بعدين التحكيم مب بالوراثة »، في إشارة إلى الحكم خالد الملا الذي أدار لقاء الإمارات ومسافي، وهو نجل الحكم السابق علي الملا.