شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سيتي وليفربول إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ مانشستر سيتي حامل اللقب، الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه السهل على فريق بورتفايل 4 1، في حين سيلعب مانشستر يونايتد وتوتنهام مباراتي إعادة، بعد تعادل الأول مع ولفرهامبتون 0-0، والثاني مع ميدلزبرة 1-1.
ولم يجد مانشستر سيتي أي صعوبة في تخطي ضيفه المتواضع بورتفايل، وسجل رباعيته الأوكراني اولكسندر زينتشنكو والأرجنتيني سيرخيو أجويرو، وتايلور هاروود بيليس، وفيل فودن.
وتأهل ليفربول متصدر الدوري الممتاز والذي شارك بوجوه شابة على حساب جاره إيفرتون، بهدف نظيف سجله كورتيس جونز.
وبلغ تشيلسي الدور الرابع بفوزه على ضيفه نوتنجهام فوريست من الدرجة الأولى، بهدفيين سجلهما كالوم هودسون وباركلي.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل سيتي وليفربول إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.