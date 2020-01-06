تأهل سيتي وليفربول إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ مانشستر سيتي حامل اللقب، الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه السهل على فريق بورتفايل 4 1، في حين سيلعب مانشستر يونايتد وتوتنهام مباراتي إعادة، بعد تعادل الأول مع ولفرهامبتون 0-0، والثاني مع ميدلزبرة 1-1.

ولم يجد مانشستر سيتي أي صعوبة في تخطي ضيفه المتواضع بورتفايل، وسجل رباعيته الأوكراني اولكسندر زينتشنكو والأرجنتيني سيرخيو أجويرو، وتايلور هاروود بيليس، وفيل فودن.

وتأهل ليفربول متصدر الدوري الممتاز والذي شارك بوجوه شابة على حساب جاره إيفرتون، بهدف نظيف سجله كورتيس جونز.

وبلغ تشيلسي الدور الرابع بفوزه على ضيفه نوتنجهام فوريست من الدرجة الأولى، بهدفيين سجلهما كالوم هودسون وباركلي.