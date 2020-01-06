3 مباريات اليوم في بطولة بلدية دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم 3 مباريات بدوري سباعيات الكرة التي تنظمها بلدية دبي ضمن أجندتها السنوية والتي تشهد مشاركة 17 وحدة تنظيمية تابعة لبلدية دبي على أرض ملاعب نادي بلدية دبي بمنطقة القرهود بدبي.

ويلتقي اليوم الاثنين في المباراة الأولى فريق إدارة الزراعة والري مع إدارة تراخيص البناء، وتعقبها المباراة الثانية وتجمع بين فريق إدارة الموارد البشرية مع إدارة النقليات، وتختتم السهرة الكروية بلقاء فريق إدارة سلامة الغذاء مع إدارة تقنية المعلومات.

وكانت اللجنة المنظمة حددت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لإقامة كل جولة والتي تشهد 8 مباريات.

وشدد وليد الشيباني مدير قسم نادي بلدية دبي على أهمية البطولة والتي تستهدف أكثر من 330 شخصاً من موظفي ومنتسبي بلدية دبي يمثلون 17 إدارة عاملة في بلدية دبي.وقدن الشيباني شكره لاتحاد كرة القدم على تعاونه بتكليف عدد من حكامه لإدارة المباريات التي تصل بمجموعها الى 136 مباراة على مدار أكثر من 100 يوم.