لاتسيو يعادل رقمه القياسي بالانتصارات المتوالية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادل لاتسيو رقمه القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية، بفوزه في الرمق الأخير عن طريق بطله تشيرو إيموبيلي، وذلك على حساب مضيفه بريشيا 2-1، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبعدما كان إيموبيلي قد منح نادي العاصمة التعادل بركلة جزاء (42)، انتظر حتى الدقيقة 90+1 لتسجيل هدف الفوز، بعدما كان المهاجم ماريو بالوتيلي قد منح بريشيا التقدم في الدقيقة 18، ليحقق نادي العاصمة فوزه التاسع توالياً، ويعادل رقمه القياسي الذي حققه في موسم 1998-1999.
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