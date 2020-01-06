راشد النعيمي للاعبي «الأبيض»: فالكم المونديال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن اللجنة تعمل على توفير كل عناصر النجاح للمنتخب الوطني الأول خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، وتهيئة برنامج إعداد مناسب ل«الأبيض» لكي يخوض المباريات المتبقية بثقة عالية من أجل بلوغ المرحلة الحاسمة من التصفيات.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين بعد نهاية الحصة التدريبية التي أقيمت أمس في ملعب ذياب عوانة.

وقال الشيخ راشد النعيمي للاعبين: واثق أنكم قادرون على تسجيل أسمائكم في تاريخ كرة القدم الإماراتية، قبلكم كان يوجد جيل ذهبي وصل إلى كأس العالم، وأنتم كذلك تستطيعون أن تكونوا الجيل الذهبي الثاني.

وتابع الشيخ راشد حديثه للاعبين: ما شاء الله كلكم نجوم، أنا أرى أن مستوياتكم في الأندية والمنتخب متميز، وفنياتكم عالية، وما ينقصكم فقط هو الانضباط.

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وأكد ثقته باللاعبين وإخلاصهم وتفانيهم من أجل تقديم أداء مرضٍ يسعد جماهيرهم ويرفع راية الكرة الإماراتية في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

واعتبر أن منتخب الإمارات الأولمبي قادر على الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، وقال عن المنتخب الأولمبي الذي يتحضر لانطلاق كأس آسيا تحت 23 سنة في 10 الحالي: ثقتنا بهذا المنتخب كبيرة في تحقيق طموحه.

من جهة أخرى، أشاد الشيخ راشد بنجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي الجزيرة علي مبخوت الذي كان أفضل هداف على مستوى كرة القدم الدولية للرجال لعام 2019 بتسجيله 16 هدفاً في 13 مباراة. وأكد أن مبخوت يعد واحداً من المهاجمين المميزين الذين مروا على تاريخ الكرة الإماراتية ويملك مهارات فنية عالية وحساً تهديفياً رائعاً، وقال: نحن فخورون بالمستوى الذي بلغه في الفترة الأخيرة وتصنيفه أفضل المهاجمين في القارة الآسيوية.

وكانت اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة احتفت بالهداف علي مبخوت بعد إنجازه العالمي بحضور أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.