باكس يعزز رصيده الأفضل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز ميلووكي باكس سجله الأفضل في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفوز على سان أنتونيو سبيرز، في أمسية شهدت تدوين المخضرم فينس كارتر اسمه في السجلات التاريخية ل «ان بي ايه» كأول لاعب يخوض المنافسات على مدى أربعة عقود زمنية مختلفة..

وحقق باكس الفوز على ضيفه سبيرز 127-118، بينما تلقى لوس أنجلوس كليبيرز خسارة قاسية من ضيفه ممفيس غريزليز 114-140، وتفوق أتلانتا هوكس على إنديانا بايسرز 116-111.

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