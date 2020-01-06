ندى النقبي: رياضة المرأة أفضل مؤشر لتقدم المجتمعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حفلاً سنوياً لتكريم الموظفين التابعين لها والعاملين في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بحضور ندى عسكر النقبي، مدير عام المؤسسة، وميثاء بن ضاوي، مديرة نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالوكالة، في منطقة مليحة، وذلك تثميناً لجهود كوادرها الوظيفية، وتأكيداً على أدوارهم الفاعلة.

اشتمل الحفل، على حزمةٍ من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي أثرَت خبرات ومعارف الموظّفين، حيث تعرّفت كوادر المؤسسة على طبيعة المكان وجمالياته وما يتمتع به من عراقة تاريخية تتجاوز ال130 ألف عام، إلى جانب الجولات التي قامت بها إلى مركز مليحة للآثار، واطّلاعها على ما يضمّه من كنوز أثرية قيّمة، كما شاركت الموظفات في الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة، إلى جانب المسابقات القيّمة التي قُدّمت جوائزها من العربية للطيران.

وأوضحت ندى عسكر النقبي، أن النجاح فعل تراكمي مستمر، لا يقف عند حدٍ معين، وجميع الكوادر العاملة لدى المؤسسة والنادي قادرة على إضافة المزيد من الإنجازات إلى مسيرة الرياضة النسائية، مؤكدة أن العامل الأساسي لنمو وازدهار المؤسسة هو رعاية ودعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة المؤسسة.

وقالت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: منذ انطلاقة المؤسسة، سعينا لأن نكون شركاء في مسيرة الرياضة المزدهرة في الدولة، وكل ما قمنا وما سنقوم به في المؤسسة، يدعونا للفخر والاعتزاز لأننا آمنا بقدرات المرأة، ومضينا في تنمية مهاراتها الرياضية والجسدية والعقلية، بل وساعدنا على تفعيل حضورها بشكلٍ أكبر على المستويات القيادية، ليس محلياً وعربياً وحسب، بل عالمياً، وأكدنا كذلك أن المرأة لها مكانة كبيرة خارج ميادين المنافسات.

وتابعت: وضعنا مجموعةً من الأهداف والاستراتيجيات التي تستشرف المستقبل، لاعتزازنا بطاقات المرأة وقدراتها الكبيرة، فأطلقنا دبلوم رائدات المستقبل الرياضي، بهدف تحقيق حضورٍ أكبر للمرأة على صعيد المناصب القيادية الرياضية، وأخذنا بيد وطموحات وأحلام اللاعبات، حتى وصلنا معهنّ إلى 120 منصة تتويج بميدالياتٍ من مختلف الألوان، ونظّمنا معسكرات ودورات تدريب وتأهيل وغيرها.