«المحترفين» تختتم الاجتماع الثالث لمختبر التسويق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعها الدوري الثالث مع الأندية ضمن مبادرة «مختبر التسويق» التي أطلقتها الرابطة في الموسم الماضي لتطوير الجانب التسويقي بالأندية، وتهدف إلى عقد ورش دورية مع مسؤولي التسويق بشكل دوري لمناقشة التحديات والفرص التي بالإمكان العمل على تطويرها بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع المقترحة من أجل وضع الخطط المناسبة لإنجاحها.

افتتح الاجتماع بكلمة ألقاها وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة رحب فيها بالحضور وأكد أهمية تطوير الجانب التسويقي في الأندية من حيث المبادرات الجماهيرية، الخدمات والترويج، وأوضح الحوسني أن الرابطة نظمت العديد من المبادرات التسويقية والترويجية خلال هذا الموسم، تتمثل في «أرينا رابطة المحترفين الإماراتية»، المشجع السوبر، الدوري الالكتروني، منطقة المشجعين في المباريات والحملة الترويجية والإعلانية في وسائل الإعلام المختلفة وبمختلف اللغات للوصول لأكبر شريحة من الجماهير.

وأضاف الحوسني أن الرابطة عملت على تقديم مكافآت للجماهير منذ انطلاق الموسم تتمثل في السحب على التذاكر للحصول على جوائز إلكترونية فورية، ثم السحب على التذاكر الإلكترونية لفرصة الفوز ب30 سيارة أودي A3 ،28 مخصصة للدوري، سيارة تم تسليمها في كأس سوبر الخليج العربي، وأخرى ستسلم في نهائي كأس الخليج العربي.

ودعا الحوسني الأندية إلى مضاعفة العمل من أجل الترويج الأمثل للفعاليات، وتنظيم مبادرات تهدف إلى خلق الولاء بين النادي والجماهير ومن ثم توسيع القاعدة الجماهيرية. وتواصل الاجتماع بعرض نتائج المبادرات التسويقية والترويجية التي نظمتها رابطة المحترفين الإماراتية هذا الموسم، قدمه مالك دوغان، مدير إدارة التسويق والشؤون التجارية، استعرض خلاله تقريراً مفصلاً عن جميع المبادرات والنتائج التي حققتها حتى الآن بناء على مؤشرات الأداء المحددة، ثم الفعاليات التي ستنظم في المرحلة القادمة.