«لهب» و«عزام» يتألقان في اليوم الثالث لبطولة فزاع للصيد بالصقور‬



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‪دبي:محمود شرف



سيطر فريق «إف 3» على المراكز الأولى في اليوم الثالث من جولات فئة الشيوخ ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» لموسم 2019-2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمنطقة الروية بدبي.

وتصدر فريق «إف 3» المشهد في الشوط الأول للشيوخ للرموز في فئة بيور جير فرخ، عبر «لهب» الذي فاز بالرمز مع الصقار خليفة أحمد مجرن المرر، ونجح فريق «إف 3 كي» في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثاني الرئيسي لفئة بيور جير فرخ، وجاء الطير «16» في المركز الأول، والمثير أن الصقار خليفة أحمد مجرن المرر هو الذي قاد الطيور الثلاثة للقمة.

واستمر فريق «إف 3 كي» في الصدارة في الشوط الثالث النقدي للشيوخ لفئة بيور جير فرخ، وجاءت الصدارة عبر الطير «7077».

وظهر فريق «إم 7» في الصدارة بالشوط الرابع للشيوخ في الرموز لفئة بيور جير جرناس، ونال الطير «عزام» المركز الأول، وأعاد الطير «شرار» فريق «إف 3 كي» للصدارة مجدداً في الشوط الخامس الرئيسي للشيوخ في فئة بيور جير جرناس.

من جانبه، أعرب دميثان بن سويدان، رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور عن سعادته بسير المنافسات في أجواء رائعة بميدان الروية، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تقدم كافة الخدمات التي من شأنها أن تجعل جميع المشاركين يستمتعون بالمنافسات، وقال: يهمنا سعادة المشاركين في المقام الأول وجميع الصقارين باتوا محترفين يعرفون جيداً نظام المسابقات وهو ما يريح اللجنة المنظمة خلال تنظيم البطولات.

وأضاف: المنافسة قوية بين الفرق وهو ما شهدناه على مدار أول 3 أيام من جولات الشيوخ وشهدنا الظفرة يحصد الرمز في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني ظهر اليلايس، وفي اليوم الثالث «إف 3» وهو ما يؤكد أن الميدان ليس حكراً على فريق واحد.

على خط آخر، زار عبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام موقع البطولة في الروية للتأكد من سير العمل وتوزيع الطاقم المعني بالتغطيات لأحد أهم المسابقات في الدولة.