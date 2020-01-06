شين يتوج بجائزة دولية أبوظبي لقفز الحواجز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اختتمت أمس الأول منافسات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت على الميدان الرملي بنادي أبوظبي للفروسية، وتوج الفارس الأيرلندي شين برين على صهوة الجواد «ويلفاسكر» بلقب الجائزة الكبرى مسجلاً زمناً قدره 45:23 ثانية في جولة حصد النقاط المؤهلة لكأس العالم المقررة في لاس فيجاس بأمريكا ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، وأقيمت الجولة الأولى في العين والثانية في أبوظبي وستقام الثالثة في ميدان الشراع والرابعة في الشارقة.

أقيمت البطولة على مدى 3 أيام بمشاركة 150 فارساً وفارسة من 20 دولة على صهوة 250 جواداً، تنافسوا في 16 شوطاً تنوعت فئاتها بين الأشبال والناشئين والشباب والمحترفين، وتصدر شوط الجائزة الكبرى الذي أقيم على ارتفاع بين 145 و160 سم المشهد كونه يمنح أصحاب المراكز الأولى نقاط السباق إلى المونديال والأولمبياد، حيث بلغت جوائز مسابقات المحترفين مليوناً ومئة ألف درهم، خصص منها 400 ألف درهم للشوط الختامي.

وجاء تتويج الفارس برين الذي حصل على 100 ألف درهم جائزة المركز الأول بعد صراع مثير ضمن 34 فارساً وفارسة شاركوا في هذا السباق الذي أقيم على جولتين تأهل من الأولى 12 فارساً وفارسة لخوض تحدي الجولة الثانية التي تحدد الترتيب وفق الزمن الذي يسجله كل مشارك والمخالفات التي يقع فيها، كما شهد اليوم الختامي إقامة 4 أشواط أخرى تنافس فيها المشاركون على ألقاب وجوائز مميزة وتنوعت المنافسات بن جولة وجولتين وعكس عقارب الساعة.

وحل في المركز الثاني للجائزة الكبرى الفارس النمساوي جريفرد بوك على صهوة الجواد «بنجو دو بارس» وحصل على 80 ألف درهم، وحل في المركز الثالث الفارس السوري أسامة الزغبي على صهوة الجواد «فلاش جوردن» وحصل على 60 ألف درهم، ومن فرساننا حصلت الفارسة نادية تريم على المركز الثامن على صهوة الجواد «كورتادو»، فيما حل الفارس عبدالله محمد المري في المركز الثاني عشر على صهوة الجواد «جيمس في دي».

وشهد الشوط الخامس عشر تألق فارسنا عبدالله أحمد الشرفا الذي أحرز المركز الأول في الجولة التي أقيمت على ارتفاع 120سم، وسجل الشرفا على صهوة الجواد «كوراندو»، وحل في المركز الثاني الفارس الأردني محمد أمجد على صهوة الجواد «هوتشوت»، فيما ذهب المركز الثالث إلى الفارسة البولندية اميليا موسشيكا على صهوة الجواد «سينيمون».

وتصدر الفارس الأردني علي يوسف علي أبوهامور على صهوة الجواد «كونتريوس» ودون خطأ الشوط الرابع عشر الذي أقيم على ارتفاع 110سم، وحل في المركز الثاني مواطنه الفارس محمد علي يوسف أبوهامور على صهوة الجواد «كارلوس»، فيما ذهب المركز الثالث إلى الفارس المصري إسماعيل عثمان البوري على صهوة الجواد «في أي بي ديل روان».

وفاز الفارس المصري كريم الزغبي على صهوة الجواد «اف نيرسيست» بالمركز الأول ودون خطأ في الشوط الثالث عشر الذي أقيم على ارتفاع 145 سم، وحل في المركز الثاني الفارس السعودي عبدالله الشربتلي على صهوة الجواد «جاني لاين»، وجاء في المركز الثالث الفارس السوري محمد مغيث الشهاب على صهوة الجواد «ايزي».