«دبي لأصحاب الهمم» يتصدر خماسي بولينج الإعاقة السمعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم مع ختام بطولة خماسي البولينج، والتي احتضنها مركز دبي للبولينج بمشاركة 25 لاعباً من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة، حيث شهدت البطولة يوماً حافلاً من التنافس بروح رياضية عالية وأجواء أخوية في المباريات.

ومع ختام مسابقات خماسي البولينج، انتزع نادي دبي الميدالية الذهبية، حيث تصدر منصة التتويج موشحاً بالذهب عن طريق وليد خالد رضوان وعدنان معلمي ووليد أرجمند وطارق شهاب وأيمن المقبالي بمجموع نقاط 4922، وحلّ وصيفاً نادي أبوظبي عن طريق عدنان سيف الجابري ووليد الحمادي وإسماعيل الحمادي وعبدالرحمن جمال وعامر مقبل بمجموع نقاط 4014 وحصل على المركز الثالث نادي العين عن طريق محمد خميس ومطر الرميثي وناصر الغيثي وسالم العامري وسالم المقبالي بمجموع نقاط 3960.

وأشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باللجنة البارالمبية الإماراتية بمستويات اللاعبين مع ختام البطولة، مؤكداً أن لجنة الإمارات لرياضة الصم تمتلك نخبة من اللاعبين المميزين في مسابقات البولينج ولهم خبرات كبيرة وبدورنا كلجنة بارالمبية نعمل على نقل خبرات اللاعبين إلى الجيل الجديد من خلال تنظيم البطولات المحلية، لاكتشاف المواهب الجديدة والاهتمام بها لتسليمها الراية في المستقبل. وأبدى عبدالله خليل أهلي، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم سعادته مع ختام بطولة البولينج في مسابقات الخماسي مشيراً إلى أن اللجنة الفنية تعمل على قدم وساق لاختيار الصفوة من اللاعبين، وقال إنه يطمح بزيادة عدد اللاعبين في أندية أصحاب الهمم بالدولة.