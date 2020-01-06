شكرا لقرائتكم خبر عن الحسن صالح ينتظر التقرير الطبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
سيخضع مدافع الشارقة الحسن صالح في الساعات المقبلة لمزيد من الفحوص على يد طبيب النادي محمد العربي، بعدما تم استبعاده من صفوف المنتخب الأول بداعي الإصابة.
وحسبما رشح بعد استبعاد اللاعب، فإن الحسن صالح يعاني إصابة في الأنكل، وربما تكون قديمة منذ أن كان في صفوف نادي الإمارات، لذلك فإنه قد يحتاج لعملية جراحية لعلاجها، وهو ما سيقرره طبيب الشارقة.
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