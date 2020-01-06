«ماريتيمو 12» الأسترالي يشكر نادي دبي البحري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومع نهاية عام 2019، رسالة شكر وتقدير من مؤسسة ماريتيمو الأسترالية والمتخصصة في مجال صناعة اليخوت والقوارب والزوارق السريعة، والتي تمتلك فريق «ماريتيمو 12» الذي ظفر بلقب النسخة التاسعة من بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» في جولة الختام التي أقيمت في دبي.

ووصلت إلى نادي دبي رسالة من المؤسسة الأسترالية تسلمها محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي أكد فيها قائد زورق فريق ماريتيمو 12 توم باري كوتير شكر وامتنان المؤسسة على الجهود الكبيرة التي قدمها النادي واللجنة المنظمة من اجل إقامة حدث استثنائي وجميل.

وأكد كوتير أن السباق الكبير والذي جرت أحداثه في مياه جميرا سيظل ذكرى لا تنسي، لأنه كان المكان الذي شهد تتويج الفريق بلقبه العالمي الأول في سباقات بطولة العالم للزوارق السريعة، حيث التحق الفريق بها منذ النسخة الثانية عام 2012 وظل مواظباً على المشاركة ومطوراً من أدائه حتى وصل إلى القمة أخيراً في العام الماضي.