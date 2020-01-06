شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» يتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فريق الإمارات الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما تراجع دبا الحصن إلى المركز الثاني ولديه 17 نقطة، ودبا الفجيرة في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، والبطائح الرابع وله 12 نقطة بفارق الأهداف عن الحمرية الخامس ومصفوت السادس.
ويحل العربي في المركز السابع برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن الذيد الثامن، والعروبة التاسع وله خمس نقاط، والتعاون العاشر وله نقطة، ثم مسافي في المركز الأخير من دون رصيد.
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