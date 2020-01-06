في ذكرى تأسيس الزمالك الـ109.. 107 بطولة و4 أسماء وأفضل ناد في العالم.. غير اسمه 4 مرات ومقره 3 ومر عليه 28 رئيسًا

زى النهاردة 5 من يناير عام 1911، تأسس نادي الزمالك، تحت اسم نادي قصر النيل لأنه كان يشغل مكان (كازينو النهر) الحالي بالجزيرة، وكان الغرض من مكانه هذا هو أن يكون مقابلا للنادي الأهلي المصري وكان جورج مرزباخ رئيس النادي ورئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك.

ليست الكرة وبطولاتها ولا الانتصارات أو الأهداف والنجوم أجمل ما في الزمالك إنما الأجمل، هو تاريخه، حكايته ومشواره طوال 109 سنة، لذلك تحتفل اليوم جماهير القلعة البيضاء بمرور 109 أعوام على تأسيسه، منذ يوم 5 يناير عام 1911، واحتفل بمئويته عام 2011 أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في ستاد القاهرة. حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".



ولا يزال هذا النادي الكبير يستحق ما هو أهم وأكثر من مجرد رصد لبطولات أو أسماء وأهداف، لا يزال الزمالك يستحق رد اعتباره بعد سنوات.

وفي عام 1913، انتقل النادي إلى مقر ثانٍ عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين في مكان مباني (الشهر العقاري ودار القضاء العالي) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة. حسبما ذكر موقع "يوروسبورت عربية".

وتغيير اسمه للمرة الثالثة إلى نادى "فاروق الأول" يونيو 1941، ثم إلى مسماه الحالى نادى الزمالك عقب ثورة يوليو "1952"، وانتقل لمقره الحالى فى ميت عقبة عام "1959".

ويرصد "يوروسبورت عربية" أبرز الأرقام التي حققها الأبيض على مدار تاريخه والتى جاءت على النحو التالي-

- أول فريق مصري يتوج ببطولة عبر التاريخ، بعد فوزه بلقب كأس السلطان عام "1921" فى نسختها الخامسة، ونجح أيضا فى الحفاظ باللقب فى العام التالى.

- الزمالك أول المتوجين بلقب كأس مصر (أول بطولة مصرية خالصة) عام "1922" بعد فوزه على الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة.

- الزمالك أول الفائزين بلقب دورى منطقة القاهرة عام "1923".

- الزمالك أول فريق مصرى يفوز بلقب السوبر الإفريقى عام "1994" بعد فوزه على الأهلى فى جوهانسبرج بهدف أيمن منصور.

- الزمالك أول الفائزين بكأس السوبر المصرى عام "2001".

وتحل اليوم الأحد، الخامس من يناير 2020، الذكرى 109 لتأسيس نادي الزمالك، الذي أنشيء عام 1911، ويعتبر أحد أقدم وأعرق الأندية المصرية والعربية والأفريقية.



وجاءت ألقاب النادي الأبيض عبر تاريخه:

الدوري المصري

حصل الزمالك على الدوري المصري 12 مرة خلال أعوام: 1960 / 1964 / 1965 / 1978 / 1984 / 1988 / 1992 / 1993 / 2001 / 2003 / 2004 / 2015.

كأس مصر

27 لقبا، هي حصيلة مشوار النادي الأبيض خلال 109 أعوام، من مسابقة كأس مصر، حققها خلال أعوام: 1922/ 1932/1935/ 1938/ 1941/ 1943/ 1944, 1952/ 1955/ 1957/ 1958/ 1959/ 1960/ 1962/ 1975/ 1977/ 1979/ 1988/ 1999/ 2002/ 2008/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2018/ 2019.

كأس السوبر المصري

حقق الزمالك بطولة السوبر المحلي 3 مرات، أعوام: 2001/ 2002/ 2017.

دوري أبطال أفريقيا

نجحت القلعة البيضاء في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، في أعوام: 1984/ 1986/ 1993/ 1996/ 2002.

كأس السوبر الأفريقي

كما نجح الزمالك في تحقيق بطولة كأس السوبر الأفريقي، 3 مرات، خلال أعوام: 1994/ 1997/ 2003.

كأس الكؤوس الأفريقية

حقق الزمالك كأس الكؤوس الأفريقية، مرة واحدة عام 2000.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

فاز الزمالك بكأس الكونفيدرالية مرة واحدة عام 2019.

الكأس الآفروآسيوية

حقق الزمالك كأس الآفروآسيوية للأندية مرتين، عامي: 1988 / 1997.

دوري منطقة القاهرة

فاز الزمالك بدوري منطقة القاهرة 14 مرة، في أعوام : 1923/ 1929/ 1930/ 1932/ 1934/ 1940/ 1941/ 1944/ 1945/ 1947/ 1949/ 1951/ 1952/ 1953.

كأس السلطان

حقق الزمالك بطولة كأس السلطان مرتين، عامي: 1921 / 1922.

كأس الأندية العربية

فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة واحدة، كانت عام 2003.

ويلعب الزمالك يوم 14 فبراير المقبل، أمام نادي الترجي التونسي، وذلك في السوبر الإفريقي التي ستقام في قطر.

الجدير بالذكر إلى أن نادي بالزمالك لكرة القدم، حصل على لقب أفضل نادِ فى العالم، وفق الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات، عن شهر فبراير 2003.

واحتفل الزمالك بمئويته عام 2011، بمواجهة أتليتكو مدريد الإسباني.

حوّل فريق الزمالك تأخره بهدفين لهدف لفوز مثير على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز. حسبما شر موقع "الكابتن".

أحرز ثلاثية الزمالك عمر السعيد في الدقيقة 19 ومحمد أوناجم في الدقيقة 87 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 92، وجاء هدفي طنطا في الدقيقتين 45 و69 عن طريق وليد عادل.

ارتفع رصيد الزمالك عند 21 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

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ويحتفل الزمالك بالذكرى 109 عاما على تأسيسه.

على مدار الـ 109 عاما، تولى رئاسة الزمالك شخصيات كبيرة في الدولة حتى وصل عدد رؤساء القلعة البيضاء إلى 28 رئيسًا حتى الآن حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

1- البلجيكي المحامي جورج مرزباخ أول رئيس للنادي من 1911 إلى 1915.

2- بيانكي البلجيكي الجنسية أيضًا هو ثاني رئيس للقلعة البيضاء في الفترة من 1915 إلى 1917، وهو الذي قام بنقل النادي من مقره القديم بوسط البلد إلى مقر آخر أكثر اتساعًا على النيل، وهو موقع مسرح البالون حاليًا.

3- الدكتور محمد بدر أول رئيس مصري للنادي في 1917 وحتى عام 1919.

4- الفريق محمد حيدر باشا قومندان السواحل وقتها، والذي ترأس النادي في الفترة من 1923، وتنحى عن رئاسة النادي عام 1952.

5- الدكتور محمود شوقي، والذي تولى قيادة النادي من عام 1952 وحتى عام 1955، وهو من قام بنقل النادي لموقعه الجديد بميت عقبة.

6- عبد الحميد الشواربي تولى رئاسة النادي بالتعيين، ولكنه لم يستمر طويلًا، في التجديد النصفي رأى أعضاء الزمالك ضرورة الاستعانة بأحد رجال المال وتنازل الدكتور شوقي عن الرئاسة التي نالها عبد الحميد الشواربي لكنه لم يقدم للزمالك شيئًا فتمت إقالته بعد 3 شهور.

7- عاد محمد شوقي رئيسًا للنادي مرة أخرى عام 1955، وأختير توفيق الطحاوي ومحمد منير عبد العزيز وعبد الحميد حمدي لعضوية مجلس الإدارة.

8- تولى عبد اللطيف أبو رجيلة رئاسة النادي عام 1956وحتى عام 1961، وعين محمود شوقي نائبًا له، وعبد اللطيف أبو رجيلة هو الذي بنى استاد الزمالك الشهير المطلق عليه اسم “حلمي زامورا”، وكذلك المبنى الاجتماعي.

9- علوي الجزار الذي تولى رئاسة النادى لمدة عام قام خلاله بإحضار فريق ريال مدريد إلى مصر للعب مع الزمالك.

10- المهندس حسن عامر تولى رئاسة النادي فى عام 1962 حتى 1967، وقدم الكثير من الخدمات للنادي، وأضاف 19 فدانًا لمساحة النادي لتصبح 35 فدانًا.

11- المهندس محمد حسن حلمي رئيسًا بالتعيين عقب نكسة 1967 حتى عام 1971، ويعتبر حسن حلمي ثاني رئيس يمكث فترة طويلة اقتربت من 8 سنوات بعد عبد اللطيف أبو رجيلة، وكان من أهم إنجازاته إنشاء البوتيكات.

12- المستشار توفيق الخشن رئيسًا للنادى لمدة عام واحد.

13- عاد المهندس محمد حسن حلمي لرئاسة النادي في الفترة من 1974 وحتى عام 1984.

14- حسن عامر تولى رئاسة النادي مرة أخرى في الفترة من 1984 حتى عام 1988.

15- المهندس حسن أبو الفتوح، الذي تولى رئاسة النادى لمدة سنتين اعتبارًا من عام 1988 وتوفي وهو رئيس للزمالك.

16- المهندس نور الدالي تولى رئاسة الزمالك من عام 1990حتى عام 1992.

17- المستشار جلال إبراهيم رئيسًا للنادي عام 1992 وحتى عام 1994.

18- الدكتور كمال درويش رئيسًا للزمالك بالتعيين في الفترة من عام 1994 وحتى عام 2001، واستمر في منصبه بعد ذلك بالانتخاب خلال الفترة من 2001 حتى عام 2005

19- المستشار مرتضى منصور عام 2005 ولمدة عام واحد.

20- الكاتب الصحفي مرسى عطا الله لفترة مؤقتة مدتها عام من 2005 حتى عام 2006.

21- المستشار مرتضى منصور عام 2006

22- ممدوح عباس، تولى رئاسة النادي عام 2006 وتم حل المجلس، ثم تم تعينه مرة أخرى عام 2007 واستقال من منصبه.

23- محمد عامر رئيسًا بالتعيين من عام 2008حتى عام 2009.

24- ممدوح عباس رئيسًا للنادي عام 2009 إلى 2010.

25- المستشار جلال إبراهيم رئيسًا للنادى عام 2010 وحتى عام 2011.

26- ممدوح عباس رئيسًا للنادي عام 2011 إلى 2013.

27- الدكتور كمال درويش رئيسا للنادي بالتعيين عام 2013 إلى 2014.

28- المستشار مرتضى منصور عام 2014 إلى 2018 وتم انتخابه إلى 2022.