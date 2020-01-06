يوفنتوس يخطط لتجديد عقد رونالدو حتى عام 2023 بنفس المزايا المالية









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن إدارة يوفنتوس الإيطالي تخطط لتجديد عقد المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مع الإبقاء على منحه ذات المزايا المالية التي يتحصل عليها حالياً من خزينة النادي.

وكان رونالدو قد انتقل الى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد في صيف عام 2018 مقابل 100 مليون يورو، بعقد ينتهي في شهر يونيو من عام 2022 .

و وفق ما اوردته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية فإن رونالدو التقى بوكيل اعماله ومواطنه خورخي مينديز في حفل جوائز "غلوبال سوكر" بمدينة دبي الإماراتية وتحدثا خلالها عن رغبة إدارة يوفنتوس في تجديد العقد الذي يربط الطرفين .

Advertisements

وأبدت إدارة النادي استعدادها بمنح رونالدو عقداً يمتد حتى شهر يونيو من عام 2023 مع إمكانية تجديده آلياً لموسم إضافي (أي حتى عام 2024) في حال اتفاق الطرفين مع حصوله على ذات الراتب سنوي والمقدر بـ 30 مليون يورو .

ويرتقب ان يوقع رونالدو على عقده الجديد خلال فترة الربيع القادم ، علما انه سيحتفل بعيد ميلاده الـ 35 عاماً في شهر فبراير المقبل .

وتعزى رغبة إدارة يوفنتوس في الاحتفاظ بخدمات رونالدو بعد إدراكها لأهمية بقاءه في صفوف الفريق، حيث يؤدي دوراً هاماً في استقرار غرف ملابس اللاعبين، بفضل ما يتمتع به من شخصية جعلته يمتلك علاقات متميزة مع الجميع.