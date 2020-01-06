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أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 5 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 5 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري و الزمالك يتخطى طنطا فى مباراة مثيرة . 

الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري

انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري

 

صور.. الزمالك بالبدلاء يهزم طنطا 3 / 2 فى مباراة مثيرة

انتهت مباراة الزمالك وطنطا بفوز الفريق الأبيض 3 / 2  فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدين، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث ، بينما تجمد رصيد أبناء الرداء الأصفر عند 10 نقطة ومازال فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب .

 

صور.. الزمالك بالبدلاء يهزم طنطا 3 / 2 فى مباراة مثيرة

المقاصة يحافظ للأهلي على قمة الدوري بالتعادل مع المقاولون 1/1

انتزع مصر المقاصة نقطة ثمينة من المقاولون العرب، بعدما تعادل أبناء الفيوم بنتيجة 1/1 مع ذئاب الجبل خلال المباراة التي استضافها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فقي إطارات منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

المقاصة يحافظ للأهلي على قمة الدوري بالتعادل مع المقاولون 1/1

اليو ديانج يغيب عن مباراة الأهلي أمام طنطا

يغيب المالي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء فريقه المقبل أمام طنطا، المقرر لها يوم 15 يناير المقبل، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز، ويأتي غياب ديانج عن مواجهة طنطا بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء اليوم أمام إف سي مصر، حيث حصل اللاعب على إنذارين في لقاءات الأهلي السابقة أمام كلا بني سويف في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والإسماعيلي في الجولة التاسعة في الدوري.

 

اليو ديانج يغيب عن مباراة الأهلي أمام طنطا

 

الأهلي يكشف تطورات تأهيل سعد سمير ورمضان صبحى

 

ينتظر سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقرير البروفيسور ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس بأحد المستشفيات فى ألمانيا، وذلك لتحديد موعد عودته إلى مصر والبرنامج الذى سينفذه بعد العودة. وظهر سعد سمير بعد الجراحة مستعينا بعكازين، بعدما قام الطبيب الألمانى بتثبيت جهاز فى القدم لضمان نجاح الجراحة وعدم حدوث أى مضاعفات فى الأيام الأولى بعد العملية التى أجراها الأسبوع الماضى، ويتطلع مسئولو النادى الاهلي لتأهيل لاعبيه المصابين سريعاً بعدما بدأت لعنة الإصابات تُطارد الفريق بشكل واضح خلال الفترة الماضية وحرمته من بعض نجومه الكبار والمؤثرين.

الأهلي يكشف تطورات تأهيل سعد سمير ورمضان صبحى

فرجانى ساسى يصل القاهرة استعداداً للانتظام غدا في تدريبات الزمالك

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وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بعد حصوله على اجازه لمده يومين بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون عقب حصوله على إنذار ثالث فى لقاء أسوان الماضى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى الممتاز، ليغيب على إثرها عن لقاء طنطا المقام حاليًا للإيقاف فى الجولة الثانية عشر من منافسات الدورى.

فرجانى ساسى يصل القاهرة استعداداً للانتظام غدا في تدريبات الزمالك

 

وليد العطار :الأهلي سدد كافة مديونياته وقيد كهربا

كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الأهلي قام بإنهاء كافة المديونيات الخاصة به لصالح الجبلاية اليوم الأحد وتم قيد محمود كهربا فى صفوف الفريق رسمياً ، إلى جانب أحقية الأهلي فى قيد اللاعب الجديد المتبقي له فى انتقالات يناير بعد سددا المديونيات.

وليد العطار :الأهلي سدد كافة مديونياته وقيد كهربا

 

سوبر كورة يكشف تفاصيل فشل مفاوضات الإسماعيلى مع ديسابر رسميا

كشف مصدر مقرب من إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى، فشل مفاوضات الدراويش مع الفرنسى ديسابر للعودة لقيادة الفريق الأصفر خلال الفترة المقبلة، حيث دخل الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع ديسابر منذ 23 ديسمبر الماضى لإعادة الأمور لنصابها الطبيعى بعد تراجع النتائج بصورة كبيرة فى الدورى المحلى، ووضع المدرب الفرنسى شروطاً معينة تخص المشروع الرياضى للفريق وبعد سلسلة مناقشات بين النادى وديسابر وصل الطرفان لصيغة اتفاق فى هذا الجزء.

سوبر كورة يكشف تفاصيل فشل مفاوضات الإسماعيلى مع ديسابر رسميا

 

 

رفع النادى الإسماعيلى، اليوم الأحد، من خلال مستشاره القانونى نهاد حجاج، دعوى قضائية فى مجلس الدولة تطالب بتطبيق تقنية الفار على نفقة وزارة الرياضة واتحاد الكرة، وجاءت صيغة الدعوى القضائية كالتالى: "بصفتى المستشار القانونى لنادى الاسماعيلى قمت اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥ برفع دعوى أمام محكمة مجلس الدولة من نادى الاسماعيلى

 

الإسماعيلى يرفع دعوى قضائية لإلزام الجبلاية بتطبيق تقنية الفار

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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