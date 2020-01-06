أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 5 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 5 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري و الزمالك يتخطى طنطا فى مباراة مثيرة .
الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري
انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.
صور.. الزمالك بالبدلاء يهزم طنطا 3 / 2 فى مباراة مثيرة
المقاصة يحافظ للأهلي على قمة الدوري بالتعادل مع المقاولون 1/1
انتزع مصر المقاصة نقطة ثمينة من المقاولون العرب، بعدما تعادل أبناء الفيوم بنتيجة 1/1 مع ذئاب الجبل خلال المباراة التي استضافها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فقي إطارات منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.
اليو ديانج يغيب عن مباراة الأهلي أمام طنطا
يغيب المالي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء فريقه المقبل أمام طنطا، المقرر لها يوم 15 يناير المقبل، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز، ويأتي غياب ديانج عن مواجهة طنطا بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء اليوم أمام إف سي مصر، حيث حصل اللاعب على إنذارين في لقاءات الأهلي السابقة أمام كلا بني سويف في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والإسماعيلي في الجولة التاسعة في الدوري.
ينتظر سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقرير البروفيسور ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس بأحد المستشفيات فى ألمانيا، وذلك لتحديد موعد عودته إلى مصر والبرنامج الذى سينفذه بعد العودة. وظهر سعد سمير بعد الجراحة مستعينا بعكازين، بعدما قام الطبيب الألمانى بتثبيت جهاز فى القدم لضمان نجاح الجراحة وعدم حدوث أى مضاعفات فى الأيام الأولى بعد العملية التى أجراها الأسبوع الماضى، ويتطلع مسئولو النادى الاهلي لتأهيل لاعبيه المصابين سريعاً بعدما بدأت لعنة الإصابات تُطارد الفريق بشكل واضح خلال الفترة الماضية وحرمته من بعض نجومه الكبار والمؤثرين.
فرجانى ساسى يصل القاهرة استعداداً للانتظام غدا في تدريبات الزمالك
وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بعد حصوله على اجازه لمده يومين بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون عقب حصوله على إنذار ثالث فى لقاء أسوان الماضى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى الممتاز، ليغيب على إثرها عن لقاء طنطا المقام حاليًا للإيقاف فى الجولة الثانية عشر من منافسات الدورى.
وليد العطار :الأهلي سدد كافة مديونياته وقيد كهربا
كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الأهلي قام بإنهاء كافة المديونيات الخاصة به لصالح الجبلاية اليوم الأحد وتم قيد محمود كهربا فى صفوف الفريق رسمياً ، إلى جانب أحقية الأهلي فى قيد اللاعب الجديد المتبقي له فى انتقالات يناير بعد سددا المديونيات.
سوبر كورة يكشف تفاصيل فشل مفاوضات الإسماعيلى مع ديسابر رسميا
كشف مصدر مقرب من إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى، فشل مفاوضات الدراويش مع الفرنسى ديسابر للعودة لقيادة الفريق الأصفر خلال الفترة المقبلة، حيث دخل الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع ديسابر منذ 23 ديسمبر الماضى لإعادة الأمور لنصابها الطبيعى بعد تراجع النتائج بصورة كبيرة فى الدورى المحلى، ووضع المدرب الفرنسى شروطاً معينة تخص المشروع الرياضى للفريق وبعد سلسلة مناقشات بين النادى وديسابر وصل الطرفان لصيغة اتفاق فى هذا الجزء.
رفع النادى الإسماعيلى، اليوم الأحد، من خلال مستشاره القانونى نهاد حجاج، دعوى قضائية فى مجلس الدولة تطالب بتطبيق تقنية الفار على نفقة وزارة الرياضة واتحاد الكرة، وجاءت صيغة الدعوى القضائية كالتالى: "بصفتى المستشار القانونى لنادى الاسماعيلى قمت اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥ برفع دعوى أمام محكمة مجلس الدولة من نادى الاسماعيلى
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