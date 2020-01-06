شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد نادى مصر .. الحكم يتغاضى عن ركلة جزاء ضد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدولي محمد عادل بلياقة بدنية جيدة خلال ادارته مواجهة الأهلي واف سى مصر التي اقيمت مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري الممتاز في نسخته الـ61 وانتهت بفوز الاحمر 3/1.

تقييم اداء الحكم - اللياقة البدنية - (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا للتواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة محاولا ايجاد زاوية رؤية مناسبة تابع من خلالها الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد معتمدا على خبرته في تقدير المخالفات الفنية على الفريقين .

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الشخصية والسيطرة

الهدوء سهل مهمه الحكم في أدارة اللقاء بعدما حافظ على ثباتة الانفعالي طوال اللقاء ولم يلتفت لمحاولة اللاعبين التأثير على قراراته الفنية والادارية خلال فعاليات اللقاء السهل تحكيميا نظرا لطاعة والتزام اللاعبين والاجهزة الفنية رغم انه كان يكتفى بالتحذيرات الشفوية في بعض من الاعتراضات لعدم الافراط فى البطاقات.

تطبيق القانون ( 32مخالفة - تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة للفريق الضيف )

محمد عادل كان متواجد في الميعاد وأعلن عن 32 مخالفة على الفريقين فى تقدير مناسب الا انه تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لفريق ( اف سى مصر) على مدافع الاحمر رامى ربيعة فى الدقيقة 69 من عمر اللقاء ، وان كان هذا هو الاختبار الابرز لحكم فى اللقاء .

4 بطاقات صفراء ( تسرع في انذار اسلام صالح )

أشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات لثنائي الفريق الضيف اليود يانج وايمن أشرف كما انذر ثنائي الفريق الضيف احمد يوسف واسلام صالح وأن كان تسرع فى بطاقة الاخير بعدما اعتبرها تحاليل رغم ان هناك احتكاك لكن يمكن ان لا يرتقى الى الاهمال في تقدير الحكم وايضا لا يصل الى التحايل.

المساعدان– احمد حسام طه ( جيد) محمد رجب ( جيد )

سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة في تقدير جيد كما اشاروا على 5 حالات تسلل فى توقيت مناسب الى جانب تعاونهم مع الحكم فى المخالفات القريبة منهم خاصه المساعد الاول والذي ظهر بوزن زائد الى حد ما رغم انه يعد من اصحاب الخبرات بالضورى نظرا لكفاته الفنية .

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الحكم الرابع – شريف حسن

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل مع الاجهزة بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 32 خطأ - 8 ركلات ركنية - 5حالات تسلل – 4 بطاقات صفراء- - 4 اهداف.

الدرجات: الحكم 7.8–المساعد الأول – 8.2 – المساعد الثاني – 8.2– الحكم الرابع – 8.0 .

