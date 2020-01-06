شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: نجم الأهلي السابق يكشف علاقة أهداف متعب بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أن عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء السابق، هو أفضل مهاجم لعب معه طوال مسيرته الكروية، موضحا أن متعب كان حظه جيد جدا في لقاءت القمة مع الزمالك قائلا:" متعب كان يصوم عن التهديف فترات طويلة، ويفطر على شباك الزمالك".

وتحدث عادل على هامش لقاء صحفي مع سوبر كورة، عن فترة لعبه في القلعة الحمراء، وذكرياته مع جوزيه ومكالمة الخطيب التي غيرت مسار حياته، وأول أهدافه في مرمى الزمالك، وذكريات مباراة المئوية أمام برشلونة الإسباني، ورأيه في الدوري المصري، والأهلي مع فايلر، وأزمات الزمالك، وغيرها من الأسرار والكواليس التي كشف عنها جمعاء في حوار مطول على سوبر كورة غدا الاثنين.

لعبت 5 سنوات في الفريق الأول مع الأوليمبي، قبل أن أتلقى عرضاً من الأهلي وانتقلت للفريق الأحمر مقابل مليون ونصف، والزمالك كان يرغب في ضمي عن طريق ممدوح عباس رئيس النادي وعمرو الجنايني مدير التسويق والتعاقدات في الزمالك وقتها، واستمرت المفاوضات شهرين، لكن الأهلي كان أسرع في حسم صفقتي.

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