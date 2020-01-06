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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى .. الأهلى يحلق فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 5 / 1 / 2020 ثلاث مباريات ضمن الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف طنطا نظيره الزمالك و التقى المقاولون العرب مع مصر المقاصة و فى الختام واجه الاهلى فريق أف سى مصر .
الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري
انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.
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المقاصة يحافظ للأهلي على قمة الدوري بالتعادل مع المقاولون 1/1
انتزع مصر المقاصة نقطة ثمينة من المقاولون العرب، بعدما تعادل أبناء الفيوم بنتيجة 1/1 مع ذئاب الجبل خلال المباراة التي استضافها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فقي إطارات منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.
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