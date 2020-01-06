7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 5 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، فرجانى ساسى يصل القاهرة استعداداً للانتظام غدا في تدريبات الزمالك و الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري و الأبيض يتخطى طنطا فى مباراة مثيرة .
الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري
انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.
صور.. الزمالك بالبدلاء يهزم طنطا 3 / 2 فى مباراة مثيرة
المقاصة يحافظ للأهلي على قمة الدوري بالتعادل مع المقاولون 1/1
انتزع مصر المقاصة نقطة ثمينة من المقاولون العرب، بعدما تعادل أبناء الفيوم بنتيجة 1/1 مع ذئاب الجبل خلال المباراة التي استضافها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فقي إطارات منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.
اليو ديانج يغيب عن مباراة الأهلي أمام طنطا
يغيب المالي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء فريقه المقبل أمام طنطا، المقرر لها يوم 15 يناير المقبل، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز، ويأتي غياب ديانج عن مواجهة طنطا بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء اليوم أمام إف سي مصر، حيث حصل اللاعب على إنذارين في لقاءات الأهلي السابقة أمام كلا بني سويف في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والإسماعيلي في الجولة التاسعة في الدوري.
فرجانى ساسى يصل القاهرة استعداداً للانتظام غدا في تدريبات الزمالك
وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بعد حصوله على اجازه لمده يومين بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون عقب حصوله على إنذار ثالث فى لقاء أسوان الماضى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى الممتاز، ليغيب على إثرها عن لقاء طنطا المقام حاليًا للإيقاف فى الجولة الثانية عشر من منافسات الدورى.
وليد العطار :الأهلي سدد كافة مديونياته وقيد كهربا
كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الأهلي قام بإنهاء كافة المديونيات الخاصة به لصالح الجبلاية اليوم الأحد وتم قيد محمود كهربا فى صفوف الفريق رسمياً ، إلى جانب أحقية الأهلي فى قيد اللاعب الجديد المتبقي له فى انتقالات يناير بعد سددا المديونيات.
رفع النادى الإسماعيلى، اليوم الأحد، من خلال مستشاره القانونى نهاد حجاج، دعوى قضائية فى مجلس الدولة تطالب بتطبيق تقنية الفار على نفقة وزارة الرياضة واتحاد الكرة، وجاءت صيغة الدعوى القضائية كالتالى: "بصفتى المستشار القانونى لنادى الاسماعيلى قمت اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥ برفع دعوى أمام محكمة مجلس الدولة من نادى الاسماعيلى
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