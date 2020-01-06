شكرا لقرائتكم خبر عن السقا : الأهلى أصبح فريق متكامل و قفشة ساعد مروان محسن لعودة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبدالظاهر السقا قائد منتخب مصر السابق أن الفريق الأحمر أصبح مكتملًا في كل شئ ولا يقف على أي لاعب في ظل الكرة الجماعية التي يقدمها تحت القيادة الفنية للسويسري فايلر.

وأوضح عبدالظاهر السقا في تصريحات تلفزيونية لقناة " ON SPORT " قائلا " الأهلي رغم وجود بعض الاصابات وعلى رأسهم الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات، لم يتأثر اليوم أمام أف سي مصر، وفاز عن جدارة واستحقاق و فايلر مدرب متميز وغير من أداء بعض لاعبي النادي الأهلي، للأفضل ولصالح الكرة الجماعية و مجدي "أفشة" لاعب يمتاز بنكران الذات والدليل على ذلك الهدف الثالث الذي صنعه لزميلة مروان محسن، الذي يعاني من فقدان الثقة "

انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

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بهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بفوز الفريق على أف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،ألأحد، في الجولة الـ12 للدوري الممتاز ، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل تركيز اللاعبين وأصرارهم ورغبتهم في الفوز والحفاظ على قمة الدوري.

أبدى فايلر أرتياحه لمستوى فريقه مباراة بعد الأخرى ، موضحاً أن خروج المالي ديانج من المباراة كان بهدف إراحته ومنح الفرصة لأخرين بالفريق خاصة وأن الفريق أمامه إرتباطات هامة خلال الفترة المقبلة ، كما منح الفرصة لمحمود متولي حتى يكون دائماً في "فورمة" المباريات بشكل مُستمر.