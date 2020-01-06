سوبر كورة.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع حجازي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على فكرة التعاقد مع المدافع الدولي احمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويسعى النادي الأهلي الى حسم عدد من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة في ظل الحاجة الماسة لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم سوبر في إطار مساعي القلعة الحمراء للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ينافس فيها بكل قوة.
ويرتبط أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون بالانتقال الى الدوري السعودية من بوابة اتحاد جدة حيث رصدت تقارير صحفية هناك رغبة النادي الشهير في اتمام التعاقد مع المدافع الشهير خلال الفترة الحالية في ظل توتر العلاقة مع مدربه الحالي في النادي الإنجليزي.
ويبحث النادي الأهلي عن صفقة بديلة خلال الفترة الحالية لتعويض الإخفاق في التعاقد مع بيلسينج إيليكي حيث يأمل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في الوصول الى اللاعب المراد التعاقد معه خاصة وأن المدير الفني رفض فكرة استمرار وليد أزارو مهاجم الفريق، أو القناعة بتواجد مروان محسن خلال الفترة المقبلة والاكتفاء به حتى نهاية الموسم المقبل.
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