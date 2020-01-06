شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم الاحد 5 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاحد 5 / 1 / 2020 ثلاث مباريات ضمن الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف طنطا نظيره الزمالك و التقى المقاولون العرب مع مصر المقاصة و فى الختام واجه الاهلى فريق أف سى مصر .

الأهلي 10/10 بعد تخطي نادي مصر بثلاثية في الدوري

انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

انتهت مباراة الزمالك وطنطا بفوز الفريق الأبيض 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدين، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث ، بينما تجمد رصيد أبناء الرداء الأصفر عند 10 نقطة ومازال فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب . Advertisements

المقاصة يحافظ للأهلي على قمة الدوري بالتعادل مع المقاولون 1/1