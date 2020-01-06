شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للمصري بالعين السخنة غدًا استعدادًا للإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر غدا الاثنين فى معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره الانتاج الحربي المقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس.

من المقرر أن يؤدي الفريق على أحد ملاعب العين السخنة مساء غدا الاثنين مرانه الأخير استعدادًا للقاء وهو المران الذي يضع من خلاله ايهاب جلال المدير الفنى للفريق لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها اللقاء

كان الفريق قد أدى مساء اليوم وفي أجواء شديدة البرودة على الاستاد مرانه الأساسي ، والذي شهد تركيزًا كبيرًا من ايهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية وخاصة المتعلقة منها بالانتشار في كافة أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس ، فيما أدى حراس المرمى مرانًا تخصصيا شاقا تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال.