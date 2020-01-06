شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد: رهبة الأهلى وقلة الخبرة سبب خسارة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"كان هناك رهبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام الأهلي، كما أن "رش" الملعب كان له أثر سلبي علينا".
وتابع :"طلبت من اللاعبين عدم إحراز الأهلي لأي أهداف في الشوط الأول، لكننا تلقينا هدف من جونيور أجاي".
وزاد :"عندما سجلنا الهدف الأول في مرمى الأهلي، طالبت اللاعبين بإحراز الهدف الثاني، وأرى بأن لنا ركلة جزاء صحيحة، ولكن الحكم لم يحتسبها".
وأشار "الفوز في المباراة السابقة على طنطا منحنا دفعة قوية قبل مباراة اليوم أمام الأهلي، وظهرنا بشكل جيد في المباراة وأشكر اللاعبين على ما قدموه".
وزاد :"حذرت اللاعبين من تحركات نجوم الأهلي بين الخطوط وبدأت بـ 5 لاعبين في الدفاع ثم قمنا بتغيير الخطة إلى 4 مدافعين عقب إحراز الهدف الأول للأهلي".
وأوضج :"طوال الأسبوع الماضي، حديثنا مع اللاعبين كان نفسي وعدم رهبة الأهلي ولكن الرهبة ظهرت في المباراة".
وأشار :"كنت أشاهد الأهلي في التلفزيون لكن في الملعب بكل صراحة هو أفضل فريق في مصر ولديه لاعبون قادرون على السيطرة على الكرة بشكل كبير".
وأتم حديثه :"سندعم الفريق في يناير الجاري في خط الهجوم، فلدينا مكانين بالاستبدال".
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