شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حجم إصابة مروان محسن فى مباراة إف سي مصر والان مع تفاصيل الخبر
وخرج مروان محسن في الدقيقة 68 من مباراة إف سي مصر، التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي 3-1 ووصوله إلى النقطة 30، ليواصل تصدره قمة الدوري.
ويحدد الجهاز الطبي غدًا مدى جاهزية مروان محسن للمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد إجراء الأشعة.
انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.
بهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن، بينما جاء تشكيل نادي مصر كالتالي فى حراسة المرمى : عصام ثروت، خط الدفاع : شريف أشرف ، أحمد أوكا ، محمود شبانه ، علاء عطا، خط الوسط : محمود رامبو ، أحمد يوسف ، محمود توبه ، أحمد الشيخ وفي الهجوم محمد جمال تريكة وإسلام صالح
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