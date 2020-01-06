شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. المعلم ودروجبا في مواجهة الصخرة وانفانتينو فى مباراة الأساطير تحت سفح الاهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام المباراة الاستعراضية لأساطير كرة القدم في العالم في الثانية والنصف ظهر غد الاثنين بسفح الأهرامات بحضور عدد من السادة المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الإفريقية، و أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويضم الفريق الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".

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والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

تأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.

و يسبق المباراة الاستعراضية زيارة أساطير كرة القدم لجامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب.