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طاقم تحكيم بوركينى لمباراة بيراميدز والمصرى بالكونفيدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق بيراميدز إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي بقيادة حكم الساحة جون واتارا ، ومعه كل من سيدو تياما “مساعد حكم أول” وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع بوريما سانوجو.

فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني أحمد موجوي ، بينما أسندت مهام منسق عام المباراة إلى فيكتور لورانس لوال من جنوب السودان ، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

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الجدير بالذكر أن المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من يناير وذلك على ستاد 30 يونيو بالقاهرة.

كانت مباراة الجولة الثالثة التى أقيمت بين المصرى وبيراميدز فى الجولة الثالثة للبطولة نفسها قد انتهت لصالح ابناء بيراميدز بهدفين مقابل هدف .

 

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