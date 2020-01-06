كاميرا سوبر كورة.. أمح يُعلم مروان محسن كيفية تسجيل الأهداف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاول أمح مشجع النادي الأهلي الشهير التعقيب على الطريقة التي سجل منها مروان محسن هدفه اليوم ضد نادي مصر.
ورصدت عدسة "سوبر كورة" قيام المشجع الشهير الذي يرتبط بصداقة مع عدد من اللاعبين الشهيرين أمثال احمد الشيخ ومحمود كهربا وصالح جمعه.
وانتهت أحداث مباراة الأهلي ضد نادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.الأهلي ضد نادي مصربهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.
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