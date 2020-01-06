شكرا لقرائتكم خبر عن وفد زيسكو يصل القاهرة فجر الإثنين لترتيب استقبال بعثة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل في الواحدة والنصف فجر غد الإثنين وفد من نادي زيسكو بطل زامبيا لتجهيزالإستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التي ستصل إلى القاهرة فجر الأربعاء المقبل. ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي مع زيسكو الزامبي الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. Advertisements ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة التي تضم معه وزيسكو كلا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي، برصيد 4 نقاط. وكلف مجلس إدارة الزمالك، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي باستقبال الوفد الزامبي. كان الزمالك قد تعادل فى لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا مع زيسكو الزامبى بهدف لمثله وهو ما جعل الفريق الأبيض يحتل وصافة المجموعة خلف مازيمبى الكونغولى الذى يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط .

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