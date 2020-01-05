ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبد الله السعيد «نمبر وان»

تصدر عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 9 أهداف، وذلك بعد انتهاء الجولة الـ 12 للدوري، مساء اليوم الأحد. إقرأ إيضًا.. ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في القمة والزمالك يدخل المثلث وفيما يلي ننشر تتريب هدافي الدوري المصري: 1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، برصيد 9 أهداف. 2- محمد شريف لاعب إنبي، برصيد 7أهداف. 3- حسام حسن لاعب سموحة، برصيد 6 أهداف. 4- وليد سليمان لاعب الأهلي، برصيد Advertisements 5 أهداف. 5 أهداف. 5- محمد سالم لاعب المقاولون، برصيد 5 أهداف. 6- مصطفي محمد لاعب الزمالك، برصيد 4 أهداف. 7- رمضان صبحي لاعب الأهلي، برصيد 4 أهداف. 8- أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود برصيد 4أهداف. 9- عمر الحلواني لاعب حرس الحدود، برصيد 4أهداف. 10- محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري، برصيد 4أهداف.



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